Кличко повідомив, коли пустять машини та громадський транспорт мостами Метро та Патона

Питання щодо громадського транспорту залишилося відкритим / Колаж "Сьогодні"
Транспортна інфраструктура Києва повертається до довоєнного стану – з понеділка, 20 червня, відкривається рух мостами Метро та Патона, які залишалися заблокованими з початку вторгнення Росії в Україну.
Про відкриття мостів повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.
Що відомо
"У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюємо автомобільний рух також мостами Метро та Патона. Тож для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона", – повідомив градоначальник.
Однак він наразі не порадував, що через зазначені транспортні артерії відновиться перевезення людей муніципальним громадським транспортом, хоча багато маршрутів були дуже популярними.
"Про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково", – йдеться у повідомленні.
Обстановка
- Безпечніше жити в Києві не стало. Вранці 19 червня жителі столиці прокинулися від чергових вибухів. Система ППО збила кілька ракет, які були запущені армією Росії по Києву.
- На початку червня у Києві порушили питання про зникнення блокпостів, які було зведено в місті два місяці тому. Як заявляють міські чиновники, з блокпостів зникають мішки із землею та піском, протитанкові їжаки та інші конструкції.
- За перший день посилених перевірок пасажирів на Центральному вокзалі Києва виявили 20 спроб перевезення заборонених предметів. Серед них зброя та боєприпаси.
- Серед грандіозних планів щодо відновлення Києва та області є ідея запуску тролейбусної лінії між Києвом та Ірпенем.