Кличко повідомив, коли пустять машини та громадський транспорт мостами Метро та Патона

Питання щодо громадського транспорту залишилося відкритим / Колаж "Сьогодні"

Транспортна інфраструктура Києва повертається до довоєнного стану – з понеділка, 20 червня, відкривається рух мостами Метро та Патона, які залишалися заблокованими з початку вторгнення Росії в Україну.

Про відкриття мостів повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

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Що відомо

"У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюємо автомобільний рух також мостами Метро та Патона. Тож для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона", – повідомив градоначальник.

Однак він наразі не порадував, що через зазначені транспортні артерії відновиться перевезення людей муніципальним громадським транспортом, хоча багато маршрутів були дуже популярними.

"Про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково", – йдеться у повідомленні.

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