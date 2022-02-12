Когда и за сколько построят новый выход из станции метро "Выставочный центр"

Строительство подземного перехода может быть начато только после утверждения проектной документации. Коллаж "Сегодня"

В Киеве может начаться строительство второго выхода со станции метро "Выставочный центр" (открыта в 2011 году). Его хотят построить, чтобы улучить доступность пассажиров к территории Экспоцентра на проспекте Глушкова.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Имеющийся выход из этой станции метро расположен слишком далеко. Чтобы попасть на ВДНХ, пассажирам необходимо перейти дорогу, а затем спуститься в подземный переход и перейти по нему под проспектом Глушкова – только тогда добраться к центральному входу Экспоцентра.

Во время массовых мероприятий на ВДНХ здесь часто возникали давки, людям совершенно неудобно добираться к метро. Про реконструкцию и строительство нового выхода из метро начали говорить еще в 2019 году, но работы до сих пор не начаты.

В Киевском метрополитене сайт "Сегодня" заверили, что проектная документация по реконструкции выхода №1 станции "Выставочной центр" на синей ветке метро разработана. Строительство подземного перехода с примыканием его к уличному переходу под проспектом Глушкова займет 9 месяцев.

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"Киевский метрополитен обеспечил разработку проектной документации по реконструкции выхода №1 со станции "Выставочный центр" и его экспертизу. Нами был получен позитивный экспертный отчет от Государственного научно-исследовательского и проектно-изыскательского института "НИИпроектреконструкция" относительно проектной документации на строительство еще в ноябре 2020 года. На данный момент осуществляется утверждение проектной документации соответственно к требованиям действующего законодательства", – сообщил нам начальник управления стратегических коммуникаций "Киевского метрополитена" Дмитрий Пинчук.

Когда могут открыть "Выставочный центр"?

По словам чиновника, строительство подземного перехода может быть начато только после утверждения проектной документации и определения генеральной подрядной организации. Общая стоимость строительных работ составляет боле 458 миллионов гривен.

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