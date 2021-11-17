Когда ослабят карантин в Киеве и вернутся ли дети в школы: все о ситуации с COVID-19 в Киеве

В Киеве пока нет утешительных прогнозов об ослаблении карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Коронавирус унес жизни уже более 7 тысяч киевлян с начала пандемии. За последние сутки заболели более 1 600 человек, столица еще далека от ослабления карантина.

Все о ситуации с коронавирусом в Киеве рассказывают новости "Сегодня".

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Коронавирус в Киеве

За сутки 15 ноября в столице зафиксировали 1609 новых подтвержденных больных COVID-19. Умерли от коронавируса 62 человека в сутки, а вылечились – 980. Болеют коронавирусом 1141 человек в столице.

Ситуация в городе с начала пандемии:

заболели – 282 397

вылечились – 241 557,

умерли – 7008.

Когда ослабят карантин

По словам мэра города Виталия Кличко, это произойдет как только динамика заболеваемости в Киеве начнет уменьшаться.

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В то же время, главный санврач Игорь Кузин в интервью "Сегодня" заявил, что показатели в Киеве не говорят о стабилизации с уровнем заболеваемости. В среднем стабилизация происходит спустя 2 недели после введения "красной" зоны.

"Когда такая стабилизация состоится, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидопасности в столице. Дат нет", – сказал он.

Школам продолжили дистанционку

В Киеве школьникам продолжили дистанционное обучение еще на неделю – по меньшей мере до 22 ноября. Как заявили в КГГА, учащиеся смогут вернуться за парты только после спада заболеваемости COVID-19 среди детей.

В отличие от предыдущих волн, дети стали больше болеть в сложной форме. В то же время, по данным КГГА, на сегодняшний день можно увидеть, что суточная заболеваемость среди школьников снизилась из-за того, что ребята учатся дистанционно.

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Ограничения в столице

С 1 ноября Киев попал в "красную зону" адаптивного карантина. Что запрещено в городе:

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т. д.), ЦНАПы и другие организации могут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места могут только вакцинированные люди и те, кто имеет действующий негативный ПЦР-тест.

. Посещать такие места могут только вакцинированные люди и те, кто имеет действующий негативный ПЦР-тест. Учебный процесс в школах возобновился в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские сады работают при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь сертификат COVID или отрицательный ПЦР-тест.

В Киевском крематории стало больше работы

Киевский крематорийпроизводит вдвое больше кремаций, чем в летние месяцы, так как Украина борется с новой волной COVID-19.

Украина недавно сообщила о рекордном количестве ежедневных смертей и случаях заболевания COVID-19, что привело к значительному увеличению количества захоронений, и особенно кремаций.

Сотрудник крематория объяснил "Сегодня", если летом в среднем было 60 процессий в день, то теперь от 100 до 120. К ним привозят тела умерших целый день, но это не значит, что все это жертвы коронавируса.

"Статистику я вам не назову. Но пойдите в крематорий и сами поймете, кто умер от коронавируса, а кто по другой причине. Видите, там уже начал шуметь мотор, скоро дым пойдет", – объясняет мужчина и указал на склон, черный от копоти, над которым вздымался небольшой дымок.

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