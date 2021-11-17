Коли послаблять карантин у Києві та чи повернуться діти в школи: все про ситуацію з COVID-19 у Києві

У Києві поки що немає втішних прогнозів про послаблення карантину. / Фото: Колаж: Сьогодні

Коронавірус забрав життя вже більше 7 тисяч киян з початку пандемії. За останню добу захворіли понад 1 600 людей, столиця ще далека від послаблення карантину.

Все про ситуацію з коронавірусом в Києві розповідають новини "Сьогодні".

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Коронавірус у Києві

За добу 15 листопада у столиці зафіксували 1 609 нових підтверджених хворих на COVID-19. Померли від коронавірусу 62 людини за добу, а вилікувалися – 980. Хворіють на коронавірус 1141 людина в столиці.

Ситуація в місті з початку пандемії:

захворіли – 282 397

вилікувалися – 241 557,

померли – 7008.

Коли послаблять карантин

За словами мера міста Віталія Кличка, це станеться щойно динаміка захворюваності в Києві почне зменшуватися.

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Водночас, головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Сьогодні" заявив, що показники в Києві не говорять про стабілізацію із рівнем захворюваності. У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні після введення "червоної" зони.

"Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці. Дати немає", – сказав він.

Школам продовжили дистанційку

У Києві школярам продовжили дистанційне навчання ще на тиждень – щонайменше до 22 листопада. Як заявили у КМДА, учні зможуть повернутися за парти лише після спаду захворюваності COVID-19 серед дітей.

На відміну від попередніх хвиль діти стали більше хворіти у складній формі. Водночас, за даними КМДА, на сьогоднішній день можна побачити, що добова захворюваність серед школярів знизилася через те, що діти вчаться дистанційно.

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Обмеження у столиці

З 1 листопада Київ потрапив до "червоної зони" адаптивного карантину. Що заборонено у місті:

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця можуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця можуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест. Навчальний процес у школах відновився у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працює. Пасажири мусять мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест.

У Київському крематорії побільшало роботи

Київський крематорій проводить вдвічі більше кремацій, ніж у літні місяці, оскільки Україна бореться з новою хвилею COVID-19.

Україна нещодавно повідомила про рекордну кількість щоденних смертей та випадків захворювання на COVID-19, що призвело до значного збільшення кількості поховань, і особливо кремацій.

Співробітник крематорію пояснив "Сьогодні", якщо влітку в середньому було 60 процесій на день, то тепер від 100 до 120. До них привозять тіла померлих цілий день, але це не означає, що все це жертви коронавірусу.

"Статистику я вам не назву. Але підіть до крематорію і самі зрозумієте, хто помер від коронавірусу, а хто з іншої причини. Бачите, там уже почав шуміти мотор, скоро дим піде", – пояснює чоловік і вказав на схил, чорний від кіптяви, над яким здіймався невеликий димок.

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