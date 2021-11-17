Коли послаблять карантин у Києві та чи повернуться діти в школи: все про ситуацію з COVID-19 у Києві

У Києві поки що немає втішних прогнозів про послаблення карантину. / Фото: Колаж: Сьогодні
Коронавірус забрав життя вже більше 7 тисяч киян з початку пандемії. За останню добу захворіли понад 1 600 людей, столиця ще далека від послаблення карантину.
Все про ситуацію з коронавірусом в Києві розповідають новини "Сьогодні".
Коронавірус у Києві
За добу 15 листопада у столиці зафіксували 1 609 нових підтверджених хворих на COVID-19. Померли від коронавірусу 62 людини за добу, а вилікувалися – 980. Хворіють на коронавірус 1141 людина в столиці.
Ситуація в місті з початку пандемії:
- захворіли – 282 397
- вилікувалися – 241 557,
- померли – 7008.
Коли послаблять карантин
За словами мера міста Віталія Кличка, це станеться щойно динаміка захворюваності в Києві почне зменшуватися.
Водночас, головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Сьогодні" заявив, що показники в Києві не говорять про стабілізацію із рівнем захворюваності. У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні після введення "червоної" зони.
"Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці. Дати немає", – сказав він.
Школам продовжили дистанційку
У Києві школярам продовжили дистанційне навчання ще на тиждень – щонайменше до 22 листопада. Як заявили у КМДА, учні зможуть повернутися за парти лише після спаду захворюваності COVID-19 серед дітей.
На відміну від попередніх хвиль діти стали більше хворіти у складній формі. Водночас, за даними КМДА, на сьогоднішній день можна побачити, що добова захворюваність серед школярів знизилася через те, що діти вчаться дистанційно.
Обмеження у столиці
З 1 листопада Київ потрапив до "червоної зони" адаптивного карантину. Що заборонено у місті:
- Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця можуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.
- Навчальний процес у школах відновився у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
- Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
- Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу.
- Громадський транспорт працює. Пасажири мусять мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест.
У Київському крематорії побільшало роботи
Київський крематорій проводить вдвічі більше кремацій, ніж у літні місяці, оскільки Україна бореться з новою хвилею COVID-19.
Україна нещодавно повідомила про рекордну кількість щоденних смертей та випадків захворювання на COVID-19, що призвело до значного збільшення кількості поховань, і особливо кремацій.
Співробітник крематорію пояснив "Сьогодні", якщо влітку в середньому було 60 процесій на день, то тепер від 100 до 120. До них привозять тіла померлих цілий день, але це не означає, що все це жертви коронавірусу.
"Статистику я вам не назву. Але підіть до крематорію і самі зрозумієте, хто помер від коронавірусу, а хто з іншої причини. Бачите, там уже почав шуміти мотор, скоро дим піде", – пояснює чоловік і вказав на схил, чорний від кіптяви, над яким здіймався невеликий димок.
Раніше ми писали:
- Наявність у людини антитіл до коронавірусу не є підставою для відмови від вакцинації.
- Коли коронавірус в Україні почне відступати? Прогноз від головного санлікаря Ігоря Кузіна.
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