Коллапс в метро Киева. Люди до сих пор не могут купить разовую поездку и пополнить карту

В системе ГИВЦ произошел сбой и пассажиры метро не могут приобрести поездку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевском метрополитене, несмотря на обещания все исправить, по-прежнему не работает система для пополнения транспортных карточек и приобретения разовых поездок – сбой в системе произошел еще днем. Из-за этого в вечерний час-пик на многих станциях образовались огромные очереди из пассажиров, которые пытаются попасть с работы домой.

В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" сообщили, что специалистам КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) до сих пор не удалось запустить в работу систему оплаты проезда.

"Люди не могут приобрести разовые поездки или пополнить транспортную карточку из-за технического сбоя в системе ГИВЦ. Мы ждем от ГИВЦ сигнала, когда система заработает. Очереди наблюдаются на всех самых загруженных станциях, где вечером люди возвращаются домой. Оплатить проезд могут те, у кого на транспортной карте есть поездки и те, кто оплачивает проезд банковской картой", – рассказала "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

Она говорит, что все понимают неудобства граждан, которые собрались на входах в метро, но доступа к этой системе у метрополитена нет.

"Увы, у нас нет доступа к этой системе. И мы ждем, когда ее наладит ГИВЦ. Сейчас мы ограничили вход на станции, чтобы избежать большого столпотворения людей в холлах. На всех станциях ведется голосовое оповещения пассажиров. Мы поясняем им ситуацию и информируем, чтобы они могли изменить свои маршруты и быстрее добраться домой", – добавила Макогон.

Напомним, днем 30 августа в киевском метро начались проблемы с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок, тогда в метрополитене обещали, что система заработает уже через час, но этого до сих пор не произошло.

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