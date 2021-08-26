SkyUp может ввести бизнес-класс? Из международного аэропорта "Борисполь" можно будет улететь с комфортом

Boeing 737-800 SKyUp на стоянке в аэропорту. Фото: avianews
Украинский лоукостер SkyUp может ввести бизнес-класс на своих рейсах. Что он может из себя представлять и какие сложности есть.
Об этом пишет avianews.
"Следите за новостями SkyUp. Мы же динамично развивающаяся авиакомпания. Пока что мы работаем с эконом-классом, но мы движемся вперед", – говорит заместитель коммерческого директора авиакомпании Дарьи Алексеенко.
Бизнес-класс или его аналог на рейсах бюджетных авиакомпаний не редкость, поскольку в последние годы граница между лоукостерами и классическими авиакомпаниями на рейсах средней протяженности практически исчезла.
Что из себя может представлять бизнес-класс в самолетах SkyUp, если он в конце концов появится?
Европейский бизнес-класс
Самый простой вариант – это использование концепции европейского бизнес-класса. На украинском рынке его используют МАУ и крупные иностранные авиакомпании – Air France, KLM, LOT, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss.
По сути, это эконом-класс – здесь такие же кресла, но расстояние между ними может быть чуть больше обычного. В начале салона размещена шторка, которая отделяет элитных пассажиров от эконом-класса.
Рассадка в бизнес-классе выполняется так, что соседнее кресло остается пустым. Иногда в самолетах стоят кресла-трансформеры. Они позволяют превратить свободное сидение в столик.
Остальные отличия в сервисе – пассажиров могут покормить и предоставить подушки с пледом.
Такой бизнес-класс не требует значительных изменений салона – нужно только установить шторку. Можно даже оставить прежние кресла, только немного увеличить расстояния между ними за счет эконом-класса.
Такой вариант позволяет свободно проводить продажи билетов. Если желающих лететь в бизнес-классе не найдется, кресла всегда можно продать как эконом-класс.
По-богатому
Концепцию полноценного бизнес-класса использует дубайская гибридная авиакомпания flydubai.
В салонах ее самолетов расположены другие кресла — они более широкие по сравнению с эконом-классом, а некоторые борта оснащены креслами-кроватями.
Такой продукт можно продать дороже, но его внедрение требует больших затрат и несет больше рисков.
Какие сложности?
Во-первых, для внедрения полноценного бизнес-класса нужно купить новые кресла.
Во-вторых, если авиакомпания не сможет заполнить бизнес-класс, то часть кресел полетит пустыми, поскольку жесткое разделение самолета на классы не позволяет гибко реагировать на спрос. Это недополученный доход.
В-третьих, установка полноценного бизнес-класса может иметь смысл только на рейсах длительной протяженности – от 4-6 часов, т.е. только на самолетах, которые летают далеко. Но тогда это лишит SkyUp гибкости в использовании авиалайнеров.
Сейчас если один самолет выбыл из работы из-за поломки, она может пустить в ход другой свободный. Но что, если таким окажется авиалайнер без бизнес-класса? Как реагировать на возмущения клиентов и компенсировать им полет в экономе, если они оплатили бизнес-класс?
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