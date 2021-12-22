Людей достают с помощью специнструментов: в Киеве произошло ужасное ДТП (видео)

На месте аварии работают спецслужбы/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве, где в течение дня из-за погодных условий задерживается транспорт и пробки на дорогах, произошло ужасное ДТП. В результате аварии пострадали люди.

Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

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Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Броварском проспекте в столице. Столкнулись сразу несколько автомобилей. Некоторые транспортные средства настолько повреждены, что людей пришлось доставать с помощью специальных инструментов. На месте аварии затруднено движение. Сейчас там работают спасатели, медики и следственно-оперативная группа.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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