Протащил несколько метров: в Киеве тепловоз врезался в автомобиль с ребенком (фото)

В Киеве, где ранее произошла авария с участием четырех автомобилей, снова произошло дорожно-транспортное происшествие. Тепловоз протаранил легковушку, в которой находился ребенок.
Об этом сообщает Эспрессо.
Детали ДТП
Авария произошла на улице Горбунова. Водитель автомобиля Lanos на нерегулируемом железнодорожном переезде, по неизвестным причинам не пропустил тепловоз. В результате столкновения тепловоз протащил легковой автомобиль несколько метров. На место инцидента приехали медики.
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Есть пострадавшие
В результате ДТП пострадали двое пассажиров легкового автомобиля — женщина и девочка подросткового возраста. Водитель от помощи медиков отказался.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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