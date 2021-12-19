Протащил несколько метров: в Киеве тепловоз врезался в автомобиль с ребенком (фото)

Двум пассажирам легкового автомобиля понадобилась помощь медиков

Легковой автомобиль не предоставил преимущества в движении тепловоза/Фото: Эспрессо, коллаж: "Сегодня"

В Киеве, где ранее произошла авария с участием четырех автомобилей, снова произошло дорожно-транспортное происшествие. Тепловоз протаранил легковушку, в которой находился ребенок.

Об этом сообщает Эспрессо.

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Детали ДТП

Авария произошла на улице Горбунова. Водитель автомобиля Lanos на нерегулируемом железнодорожном переезде, по неизвестным причинам не пропустил тепловоз. В результате столкновения тепловоз протащил легковой автомобиль несколько метров. На место инцидента приехали медики.

Легковой автомобиль не пропустил тепловоз/Фото: Эспрессо

В результате аварии пострадали пассажиры легкового автомобиля/Фото: Эспрессо

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Есть пострадавшие

В результате ДТП пострадали двое пассажиров легкового автомобиля — женщина и девочка подросткового возраста. Водитель от помощи медиков отказался.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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