Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Людей дістають за допомогою спецінструментів: у Києві сталася жахлива ДТП (відео)

Володимир Козир
22 грудня, 23:22
Внаслідок аварії ускладнений рух на Броварському проспекті

На місці аварії працюють спецслужби/Колаж: "Сьогодні"

У Києві, де протягом дня через погодні умови затримується транспорт та затори на дорогах, сталася жахлива ДТП. Внаслідок аварії постраждали люди.

Про це повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Реклама

Деталі

Дорожньо-транспортна пригода сталася на Броварському проспекті в столиці. Зіткнулися одразу декілька автомобілів. Деякі транспортні засоби настільки пошкоджені, що людей довелося діставати за допомогою спеціальних інструментів. На місці аварії ускладнений рух. Нині там працюють рятувальники, медики та слідчо-оперативна група.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

Реклама
  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

Читайте також

  • У Кривому Розі сталася ДТП з легковим авто та маршруткою, у якій перебували пасажири. Внаслідок цього постраждали двоє військових.
  • У Києві тепловоз протаранив легковик, в якому перебувала дитина. На щастя, без загиблих.