Масштабное ДТП в Киеве: два автомобиля, троллейбус и мопед столкнулись на трассе с оживленным движением (видео)

Больше всего в аварии пострадал водитель мопеда/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно неизвестные открыли стрельбу на мосту Патона, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

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Детали ДТП

Два легковых автомобиля, троллейбус и курьер службы доставки Glovo на мопеде не поделили дорогу на Протасовом Яру. По данным Telegram-канала, водитель мопеда пострадал больше всего и нуждается в медицинской помощи. О состоянии других участников аварии в настоящее время неизвестно. Движение транспорта на трассе затруднено.

В Киеве произошло ДТП с участием трех транспортных средств/Видео: Киев оперативный

В Киеве пьяный водитель протаранил микроавтобус

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Пьяный водитель транспортного средства врезался в заднюю часть микроавтобуса, который стоял на повороте дороги. После удара легковой автомобиль загорелся. Очевидцы дорожно-транспортного происшествия потушили пламя. В автомобиле сработали подушки безопасности.

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