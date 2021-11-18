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В Киеве пьяный водитель протаранил микроавтобус: легковушка после удара загорелась (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
18 ноября, 21:41
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Очевидцы аварии потушили транспортное средство
В легковушке сработали подушки безопасности, поэтому водитель не пострадал/Коллаж: Сегодня
В легковушке сработали подушки безопасности, поэтому водитель не пострадал/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно копы сбили мотоциклиста, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Детали ДТП

Пьяный водитель автомобиля врезался в заднюю часть микроавтобуса, который стоял на повороте дороги. После удара легковой автомобиль загорелся. Очевидцы дорожно-транспортного происшествия потушили пламя. В автомобиле сработала подушка безопасности.

В автомобильной аварии никто не пострадал/Видео: dtp.kiev.ua

Смертельное ДТП в Киеве

В Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля потерял сознание во время движения.

Мужчина, работавший в службе Uber, вез пассажирку на автомобиле KIA. По словам женщины, водителю стало плохо и он потерял сознание за рулем. Автомобиль отбросило на бордюр, а затем в столб и дерево.

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После ДТП пассажирка автомобиля сразу вызвала скорую помощь. Медики, приехавшие на место инцидента, констатировали смерть водителя. На месте ДТП работают правоохранители, которые и будут выяснять все обстоятельства аварии.

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