Чудом выжили: в Киевской области произошло страшное ДТП с участием четырех автомобилей (фото)

Дорожно-транспортное происшествие осложнило движение по трассе

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители/Коллаж: Сегодня

В Киевской области, где в аварии серьезно пострадала маленькая девочка, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Реклама

Детали ДТП

Авария с участием четырех транспортных средств произошла около 17 часов в городе Вишневое. В результате инцидента пострадали люди. В каком они состоянии сейчас-неизвестно. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители/Фото: Telegram: Киев оперативный

ДТП повлекло пробки/Фото: Telegram: Киев оперативный

Реклама

К счастью, обошлось без погибших/Фото: Telegram: Киев оперативный

Смертельное ДТП с участием полицейского

В Киевской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию. Правоохранитель завозил домой своего товарища, с которым они вместе отдыхали. Патрульный превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бетонный столб.

В результате аварии 19-летний пассажир правоохранителя получил серьезные травмы и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу. На следующий день парень умер.

Реклама

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Читайте также