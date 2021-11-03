Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Чудом выжили: в Киевской области произошло страшное ДТП с участием четырех автомобилей (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
3 ноября, 20:46
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дорожно-транспортное происшествие осложнило движение по трассе
Обстоятельства аварии выясняют правоохранители/Коллаж: Сегодня
Обстоятельства аварии выясняют правоохранители/Коллаж: Сегодня

В Киевской области, где в аварии серьезно пострадала маленькая девочка, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Реклама

Детали ДТП

Авария с участием четырех транспортных средств произошла около 17 часов в городе Вишневое. В результате инцидента пострадали люди. В каком они состоянии сейчас-неизвестно. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители/Фото: Telegram: Киев оперативный
Обстоятельства аварии выясняют правоохранители/Фото: Telegram: Киев оперативный

ДТП повлекло пробки/Фото: Telegram: Киев оперативный
ДТП повлекло пробки/Фото: Telegram: Киев оперативный

Реклама

К счастью, обошлось без погибших/Фото: Telegram: Киев оперативный
К счастью, обошлось без погибших/Фото: Telegram: Киев оперативный

Смертельное ДТП с участием полицейского

В Киевской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию. Правоохранитель завозил домой своего товарища, с которым они вместе отдыхали. Патрульный превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бетонный столб.

В результате аварии 19-летний пассажир правоохранителя получил серьезные травмы и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу. На следующий день парень умер.

Реклама

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

Подробнее
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦

3 ноября 1991. В Киеве состоялся Собор Украинской Православной церкви, на котором одобрено обращение к патриарху Московскому и всея Руси.

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3664

Евро (€)

30.49

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять