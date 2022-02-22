Милота дня. В Чернобыле заметили редких лошадок Пржевальского – фото

В Чернобыле заметили редких животных. Фото: коллаж "Сегодня"
В Чернобыле заметили редких лошадок Пржевальского. Пользователи Сети восхитились животными.
Об этом сообщили в Чернобыльском заповедники на странице в Facebook.
"Мы знаем, что вы любите лошадей Пржевальского. Но их малыши, будто игрушечные лошадки – милота зашкаливает. Кадр из фотоловушки", – написали под фото.
В Чернобыле лошадки Пржевальского. Фото: Чернобыльский заповедник
Реакция Сети
Пользователи Сети умилились животными и оставили множество комментариев под постом:
- "Как приятно, что жизнь продолжается"
- "Красавчики"
- "Красивые! Украшение Чернобыльского заповедника"
Что известно о лошадях Пржевальского?
Лошадь Пржевальского – вид или подвид дикой лошади, обитающий в Азии. Последний раз в дикой природе животных видели в 1969 году в Монголии. Численность лошадей начала резко сокращаться зимой 1944-1945 годов из-за лютых морозов.
Лошадь Пржевальского появилась в Чернобыльской заповедной зоне более 15 лет назад. Тогда в качестве эксперимента привезли 36 животных. Уже в 2018 году поголовье лошадей тут составляло 110 особей.