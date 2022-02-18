Боится и скрывается. В Чернобыле заметили редкую птицу (фото)

В Чернобыле заметили необычную птицу рябчика, который очень пугливый и боится людей.
Об этом сообщили в Чернобыльском заповеднике.
Обследуя заповедные леса, ученые встречают разных птиц. Среди них – рябчика лесного – довольно пугливого пернатого, который скрывается или убегает, как только увидит незнакомый объект.
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Рябчик в Чернобыле. Фото: Чернобыльский заповедник
Что известно о рябчиках?
Рябчик — самый мелкий представитель тетеревиных. Масса тела даже самых крупных особей редко превышает 500 граммов.
В лесу его сложно спутать с другими тетеревиными птицами, от которых он отличается не только небольшой величиной, но и достаточно узнаваемым окрасом. Несмотря на "рябое" оперение уже с небольшого расстояния рябчик кажется однотонным, серо-рыжеватым.
Гнездится рябчик на земле, гнездо – это обычно ямка в углублении под стволом дерева, кустом, валежником, часто с сухими листьями. Самка на гнезде сидит плотно.
Зимой в Чернобыле можно увидеть огромных птиц
В Чернобыльской зоне до самой зимы любят жить большие белые цапли. Для заповедника это обычная птица. Об этом рассказывают в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
В заповеднике цапли гнездятся колониями в камышовых зарослях устья реки Припять. Такие места – труднодоступны. Колонии насчитывают от 7 до 20 пар.
Весной самка откладывает до шести яиц. Птенцы появляются в начале мая. Питаются птицы мелкой рыбой, лягушками, мелкими грызунами и насекомыми.
После окончания гнездового сезона цапли скапливаются на водно-болотных территориях, где много пищи. Некоторые особи задерживаются в заповеднике до конца декабря. Особенно в те годы, когда водоемы частично покрыты льдом.
Когда же лед покрывает всю водную поверхность, птицы улетают на юг.