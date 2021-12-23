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Минус 11 градусов, но с гирляндами: в Киеве ездит "теплый" трамвай (фото)

Игорь Серов, Юлия Гаврилюк
23 декабря, 17:59
Новогоднее настроение царит не только на улицах столицы, но и в трамвае

В Киеве заметили трамвай с гирляндами / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве был замечен интересный трамвай. В транспорте было очень холодно, однако там висели гирлянды для новогоднего настроения.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Гирлянды заметили в 15 трамвае (ул. Старовокзальная – проспект Отрадный). Возможно, новогодние украшения там для того, чтобы люди меньше обращали внимание на холод внутри.

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