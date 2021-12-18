Фото дня. Впечатляющие снимки елки в Киеве с высоты птичьего полета (видео)

Новогодняя красавица показала себя еще более сказочной и праздничной, чем ее увидели киевляне

Новогоднюю елку показали с другого ракурса. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 18 декабря Киев погрузился в атмосферу Нового года – на Софийской площади засияли огни главной елки страны.

Новости "Сегодня" публикуют поразительные снимки елки в центре Киева, которыми поделились с нами организаторы.

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Фото новогодней красавицы получились особенно минималистичными – для фотосессии ее, скорее всего, включили в одну из ночей накануне, когда весь Киев спал.

С высоты птичьего полета по-особому сказочный вид придают приглушенно-желтые огни елки, которые сегодня вызывали столько радости у киевлян.

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Елка 2021 – 2022 в Киеве – снимки с квадрокоптера. Фото: Folk Ukraine

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Елку включили не с первого раза

На Софийской площади во время открытия главной елки страны произошел конфуз – гирлянды на праздничном дереве не смогли включить с первого раза.

На сцене выступал мэр города Виталий Кличко. Он поздравил зрителей с предстоящими праздниками и вместе с людьми начал обратный отсчет. Когда люди досчитали от 10 до 1, елка должна была засветиться, однако включилась иллюминация вокруг нее.

Тогда мэр придумал как выкрутиться из ситуации. Он заявил, что, видимо, киевляне очень тихо считали и были не очень активны, поэтому елка не захотела сиять. Тогда начали еще один отсчет, который закончился успехом. Новогоднее дерево ярко засияло разноцветными огнями.

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