Фото дня. В Киеве возле метро заметили огромные танки (обновлено)

В четверг, 16 декабря, в Киеве на станции метро "Арсенальная" заметили большие надувные танки.
Соответствующие фото опубликовала Лина Тесленко на странице в Facebook.
Танки на "Арсенальной"
Возле установленных танков выстроились люди с плакатами, на которых написано:
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Надувные танки на станции метро "Арсенальная". Фото: Лина Тесленко
В Киеве надули большие танки. Фото: Лина Тесленко
В Киеве на "Арсенальной" поставили надувные танки. Фото: Лина Тесленко
Возле танков стоят люди с плакатами. Фото: Юля Смирнова
Что значит протест?
В КГГА сайту "Сегодня" сообщили, что заявку на проведение митинга подал предприниматель. Он считает, что были неправильно проведены торги, и имеет претензии к одной из воинских частей, поэтому решил провести такую акцию в центре Киева.
"Заявка была подана еще в понедельник. В ней указано, что свою акцию протеста предприниматель проведет возле здания Верховной Рады, но почему-то он оказался возле станции метро "Арсенальная", – пояснили нам в КГГА.
В заявке на проведение акции протеста указано, что количество ее участников – 15 человек, и будет использоваться звукоусилительная аппаратура и макеты боевой техники.
Россия перебрасывает танки к границе с Украиной – СМИ
Россия перебрасывает больше боевых танков к границе с Украиной. Речь идет о машинах Т-80У, предназначенных для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником.
По крайней мере один батальон боевых танков Т-80У был переброшен на железнодорожный вокзал в Воронежской области. По данным Janes, танки, по-видимому, направляются к полигону Погоново, тому самому, где Россия проводила наращивание вооруженных сил весной.
Согласно данным Janes, в отличие от довольно открытого наращивания сил весной, недавнее развертывание российских войск является скрытым, часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями. По словам представителей компании, эти действия направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы.