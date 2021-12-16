Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского 🐸 Руслану обвинили в коррупции
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Фото дня. В Киеве возле метро заметили огромные танки (обновлено)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
16 декабря, 11:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рядом выстроились люди с плакатами
В Киеве заметили огромные надувные танки. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве заметили огромные надувные танки. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 16 декабря, в Киеве на станции метро "Арсенальная" заметили большие надувные танки.

Соответствующие фото опубликовала Лина Тесленко на странице в Facebook.

Реклама

Танки на "Арсенальной"

Возле установленных танков выстроились люди с плакатами, на которых написано:

  • "Надул танки, а военные надули меня!"
  • "Государство обворовывает ФОПов".

Надувные танки на станции метро "Арсенальная". Фото: Лина Тесленко

Реклама

В Киеве надули большие танки. Фото: Лина Тесленко

Реклама

В Киеве на "Арсенальной" поставили надувные танки. Фото: Лина Тесленко

Возле танков стоят люди с плакатами. Фото: Юля Смирнова

Что значит протест?

В КГГА сайту "Сегодня" сообщили, что заявку на проведение митинга подал предприниматель. Он считает, что были неправильно проведены торги, и имеет претензии к одной из воинских частей, поэтому решил провести такую акцию в центре Киева.

"Заявка была подана еще в понедельник. В ней указано, что свою акцию протеста предприниматель проведет возле здания Верховной Рады, но почему-то он оказался возле станции метро "Арсенальная", – пояснили нам в КГГА.

В заявке на проведение акции протеста указано, что количество ее участников – 15 человек, и будет использоваться звукоусилительная аппаратура и макеты боевой техники.

Россия перебрасывает танки к границе с Украиной – СМИ

Россия перебрасывает больше боевых танков к границе с Украиной. Речь идет о машинах Т-80У, предназначенных для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником.

По крайней мере один батальон боевых танков Т-80У был переброшен на железнодорожный вокзал в Воронежской области. По данным Janes, танки, по-видимому, направляются к полигону Погоново, тому самому, где Россия проводила наращивание вооруженных сил весной.

Согласно данным Janes, в отличие от довольно открытого наращивания сил весной, недавнее развертывание российских войск является скрытым, часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями. По словам представителей компании, эти действия направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 497

заболело за неделю в Киeвe

-8%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.2

Российский рубль (₽)

0.3685

Евро (€)

30.62

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять