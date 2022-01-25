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Мост Метро в Киеве действительно разваливается? Мы проверили слухи

Эксклюзив
Александр Марущак, Инна Собора
25 января, 06:00
На мосту совсем недавно заметили "танцующую" плиту, в которую чуть не провалился человек

Мосту Метро в Киеве требуется капитальный ремонт. / Фото: Коллаж: Сегодня

На мосту Метро в Киеве заметили "танцующую" плиту на тротуаре. После этого в "Киевавтодоре" оперативно отчитались, что неприятность была устранена.

Новости "Сегодня" самостоятельно проверили, какая ситуация на мосту Метро.

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Одного ремонта мало?

"Работники Киевавтодормост выполнили текущий ремонт указанного места на тротуаре моста Метро", – рассказали нам в "Киеватодоре" после предыдущего инцидента.

Однако журналист "Сегодня", гуляя по мосту, нашел еще одну "танцующую" плиту. В коммунальной корпорации объяснили, что мост нуждается в ремонте.

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Кроме того, на тротуаре видно, что его недавно ремонтировали. Хотя также видны огромные дыры и провалы.

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Мост метро в Киеве в январе 2022 года. Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

Как и когда будут ремонтировать мост Метро в Киеве

Осенью 2021 года новостям "Сегодня" стало известно, что в столице готовятся к реставрации моста Метро. Его капитально не ремонтировали со дня ввода в эксплуатацию еще в 1965 году. Работы на мосту могут начать в 2022 году.

Что именно планируют сделать:

  • заменят систему водоотвода: именно вода влияет на состояние мостовых конструкций;
  • расширят тротуары и обустроят велодорожки;
  • отремонтируют прогоны;
  • полностью отремонтируют все опоры;
  • заменят все деформационные швы;
  • заменят тротуарные блоки;
  • отремонтируют перила и барьерное ограждение;
  • ремонту подлежат переходные плиты – соединение на краях моста.

Обновление моста Метро будут выполнять за счет средств ЕБРР, предоставляющего кредит в размере 60 млн евро. Одним из важных этапов восстановления сооружения будет усиление балок пролетного строения. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетие.

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