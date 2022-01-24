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Мост Метро в Киеве разваливается прямо под ногами прохожих (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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24 января, 18:41
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Житель столицы чуть не провалился, когда бежал по мосту на прошлой неделе
На видео видно, как на мостовом тротуаре "гуляет" кусок плиты.
На видео видно, как на мостовом тротуаре "гуляет" кусок плиты. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве снова пожаловались на разваливающийся мост. В этот раз опасность затаилась на мосту Метро.

Об этом сообщил местный житель администраторам Telegram-канала Киев Оперативный.

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На опубликованном видео видно, как мужчина наступает на кусок плиты, рискуя провалиться. Видео было опубликовано 21 января.

"Пробегал вчера через мост Метро, как из-под ног буквально исчезла земля. Часть плиты на мостовом тротуаре просто гуляет. Будьте осторожны и привет местным властям", – говорится в подписи.

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Коммунальщики уже отреагировали

Утром 22 января появилось видео, как на месте трудятся рабочие, которые в результате залатали дыру на мосту.

В то же время, в коммунальной корпорации новостям "Сегодня" сказали, что общее состояние моста – мост требует ремонта.

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Мост Метро таки отремонтируют

Осенью 2021 года новостям "Сегодня" стало известно, что в столице готовятся к реставрации моста Метро. Его капитально не ремонтировали со дня ввода в эксплуатацию еще в 1965 году. Работы на мосту могут начать в 2022 году.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" рассказали, что предварительно на мосту планируется провести ремонт всех его элементов и проездов:

  • Заменят систему водоотвода. Именно вода влияет на состояние мостовых конструкций;
  • расширят тротуары и обустроят велодорожки;
  • отремонтируют прогоны;
  • полностью отремонтируют все опоры;
  • заменят все деформационные швы;
  • заменят тротуарные блоки;
  • отремонтируют перила и барьерное ограждение;
  • ремонту подлежат переходные плиты – соединение на краях моста.

Обновление моста Метро будут выполнять за счет средств ЕБРР, предоставляющего кредит в размере 60 млн евро. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетие.

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