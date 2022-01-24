Мост Метро в Киеве разваливается прямо под ногами прохожих (видео)

В Киеве снова пожаловались на разваливающийся мост. В этот раз опасность затаилась на мосту Метро.
Об этом сообщил местный житель администраторам Telegram-канала Киев Оперативный.
На опубликованном видео видно, как мужчина наступает на кусок плиты, рискуя провалиться. Видео было опубликовано 21 января.
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"Пробегал вчера через мост Метро, как из-под ног буквально исчезла земля. Часть плиты на мостовом тротуаре просто гуляет. Будьте осторожны и привет местным властям", – говорится в подписи.
Коммунальщики уже отреагировали
Утром 22 января появилось видео, как на месте трудятся рабочие, которые в результате залатали дыру на мосту.
В то же время, в коммунальной корпорации новостям "Сегодня" сказали, что общее состояние моста – мост требует ремонта.
Мост Метро таки отремонтируют
Осенью 2021 года новостям "Сегодня" стало известно, что в столице готовятся к реставрации моста Метро. Его капитально не ремонтировали со дня ввода в эксплуатацию еще в 1965 году. Работы на мосту могут начать в 2022 году.
В коммунальной корпорации "Киевавтодор" рассказали, что предварительно на мосту планируется провести ремонт всех его элементов и проездов:
- Заменят систему водоотвода. Именно вода влияет на состояние мостовых конструкций;
- расширят тротуары и обустроят велодорожки;
- отремонтируют прогоны;
- полностью отремонтируют все опоры;
- заменят все деформационные швы;
- заменят тротуарные блоки;
- отремонтируют перила и барьерное ограждение;
- ремонту подлежат переходные плиты – соединение на краях моста.
Обновление моста Метро будут выполнять за счет средств ЕБРР, предоставляющего кредит в размере 60 млн евро. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетие.
Раньше мы писали:
- Когда на мосту Патона снимут ограждения из пластика и что будет с советскими звездами на его перилах.
- Также мы сообщали о планах власти отремонтировать деформационные швы на Южном мосту в Киеве.