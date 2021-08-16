Мост Патона рассыпается: почему на нем видны трещины и ржавчина (фото)

В Киеве отреставрируют, а не отремонтируют мост, поскольку сооружения имеет охранный статус и считается памятником архитектуры / Фото: коллаж "Сегодня"

Киевляне обсуждают в социальных сетях состояние перил моста Патона, которые покрылись ржавчиной и уже в некоторых местах отваливаются от основной части переправы.

Об этом сообщает "Сегодня".

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" не отрицают, что мост находиться в проблемном состоянии, там отмечают, что специалисты регулярно следят за конструкциями моста Патона.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Мост стал таким не вчера и даже не позавчера. Его состояние нам известно – он требует ремонта. Специалисты коммунального предприятия "Киевавтодормост" регулярно следят за состоянием моста Патона. Чтобы снизить нагрузку на конструкции было принято решение убрать движение транспорта на его двух крайних полосах. Также по мосту запрещено движение грузовиков и крупного общественного транспорта – длинных автобусов и троллейбусов-гармошек", – отмечают в "Киевавтодоре".

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Мост нуждается в ремонте и об этом заявлялось неоднократно. Это будет реставрация, поскольку сооружения имеет охранный статус и считается памятником архитектуры.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Проект реставрация моста Патона в данный момент разрабатывается.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Про мост Патона

Мост имени Е. О. Патона – один из мостов через Днепр в Киеве. Строительство начато в 1940 году. Построен в 1953 году, движение по мосту открыто 5 ноября 1953 года.

Длина его 1543 метров. Он является частью Малой окружной дороги. Въезд на мост со стороны правого берега оформлен пропилеями дорического ордера, с левого – двумя колоннами высотой 20 м.

До реконструкции моста, проведенной в 2004 году, по мосту Патона проходила одна из важнейших трамвайных линий, соединяющая левобережную часть системы киевского трамвая с правобережной.

Напомним, что за последние годы город отремонтировал 69 искусственных сооружений из 172 имеющихся. На сегодня 10 искусственных сооружений находятся в ремонте.

Кроме того, в Киеве с одной из опор на эстакаде Южного моста осыпался бетон и видно арматуру. Пользователи социальных сетей забили тревогу по поводу состоянии конструкции. Учитывая то, что мост проезжают ежедневно тысячи автомобилей, опасения киевлян вполне логичны.

Напомним, что в Сети появились фото моста Метро, на которых видно, что под путепроводом начала обваливаться якобы одна из несущих стен.