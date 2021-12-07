Можно ли оформить повторно? Что делать, если потеряли Карту киевлянина

Такая карта дает массу преимуществ / Коллаж "Сегодня"

Если вы потеряли Карту киевлянина, то необходимо сразу сообщить в Ощадбанк, чтобы ее заблокировали.

Об этом сообщается в материале сайта "Сегодня".

Реклама

Что делать?

Даже если после блокировки старая карта вдруг нашлась, разблокировать ее уже не получится – нужно оформлять новую.

За повторное оформление карты придется платить по тарифам банка, даже если первый раз сделали бесплатно.

Что можно с картой киевлянина?

возможность верификации по Bank ID для получения онлайн административных услуг;

для получения онлайн административных услуг; доступ к электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина". Например, запись ребенка в очередь в детсад, оплата коммуналки, возможность проголосовать за петиции и общественный бюджет;

за петиции и общественный бюджет; карту можно использовать в качестве проездного, пополнять ее и оплачивать поездки. А льготники могут ездить с ней вообще бесплатно.

пополнять ее и оплачивать поездки. А льготники могут ездить с ней вообще бесплатно. с картой можно получить скидки в аптеках (до 70%), театрах и музеях, торгово-сервисных сетях "БИЛЛА-Украина", "Торговый дом "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Украина" (скидки в магазинах 3 -7%), а также социальный хлеб в "Киевхлеб".

в аптеках (до 70%), театрах и музеях, торгово-сервисных сетях "БИЛЛА-Украина", "Торговый дом "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Украина" (скидки в магазинах 3 -7%), а также социальный хлеб в "Киевхлеб". Можно посещать зоопарк заплатив до 50% стоимости билета.

Ранее мы писали: