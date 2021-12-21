"Можно убиться!" Киевляне возмущены качеством льда на катке в центре столицы (фото)

Лед на катке неровный и не приспособлен для катания. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Контрактовой площади в центре Киева накануне Нового года организовали каток. Однако жители столицы возмущены его состоянием – там вполне реально покалечиться.

Об этом сообщила киевлянка Елена Гаркуша в Facebook.

Реклама

По ее словам, заплатив 300 гривен за вход, взамен можно получить лишь неровный лед, а то и вовсе травмироваться.

"Ужасное качество льда на катке на Контрактовой. Работают под логотипами ПриватБанк и Mastercard. Кататься на нем нельзя… По заявлению директора – это парковый лед, типа не каток. То, что он неровный и на нем можно убиться, его не волнует. Вы платите деньги за антураж, за музыку и фонарики… Возврат сказали требовать от Concert.ua", – сообщила Гаркуша.

Реклама

Каток в центре Киева 21 декабря. Фото: Екатерина Гаркуша

Реклама

Реакция соцсетей

В комментариях возмущены. Пишут, что "как обычно, открыли на скорую руку" и "чисто для галочки".

"У меня лужи так во дворе замерзли", – комментирует одна из пользователей Facebook.

Другая пишет: "Думала, что на фото волны".

Что обещали киевлянам

Как сообщали организаторы, "Рождество на Подоле" в честь 2022 года должно было стать первым в Украине уникальным прогулочным катком с беседкой для отдыха, кафе и музыкальной сценой, на которой будут играть и уличные музыканты, и оркестр. Там обещали:

прогулочный каток с длиной ледовых дорожек более 200 метров. Он расположится в сквере П. Сагайдачного вблизи смотрового колеса;

самую большую в столице снежную тюбинговую горку (высотой 6 метров) со смотровой площадкой на вершине. После спуска гости смогут согреться горячим шоколадом и насладиться лакомствами, как на настоящем швейцарском курорте;

единственную в Украине елку-карусель, на которой можно будет прокатиться;

стильную фудзону с домиками в стиле традиционных европейских ярмарок;

более 1000 наименований подарков, сувениров и рождественских украшений;

красавицу-елку и стильные арт-инсталляции.

Ранее ми писали: