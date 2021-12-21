Новогодние елки установили в каждом районе Киева – где их найти (адреса)

18 декабря в Киеве засветили главную елку страны. Также в каждом районе столицы установили отдельно новогодние деревья. Всего в городе есть 10 таких локаций.
Об этом пишет сайт "Ярмарки Украины".
Где находятся локации с елками:
Далее по теме
- Голосеевский район – площадка около ТРЦ "Ocean Plaza" на Лыбедской площади
- Дарницкий район – парк "Воинов-интернационалистов", улица Архитектора Вербицкого
- Деснянский район – в этом районе установят две главные елки: около здания Деснянской районной администрации, проспект В. Маяковского, 29, и на жилмассиве "Лесной", улица Милютенко, 19
- Днепровский район – парк культуры и отдыха "Победа", улица Перова, 2
- Оболонский район – возле Оболонской районной администрации, улица Маршала Тимошенко, 16
- Печерский район – Мариинский парк, улица Грушевского
- Подольский район – Контрактовая площадь около памятника Петру Сагайдачному
- Святошинский район – около здания Святошинской районной администрации, проспект Победы, 97
- Соломенский район – Парк "Отрадный", улица Героев Севастополя, 37
- Шевченковский район – Парк Шевченко, улица Владимирская, 60
Елку на Софийской площади зажгли со второго раза
На сцене как раз выступал мэр города Виталий Кличко. Он поздравил зрителей с грядущими праздниками и вместе с людьми начал обратный отсчет. Когда люди досчитали от 10 до 1, включилась только иллюминация вокруг елки.
Тогда мэр заявил, что, видимо, киевляне очень тихо считали и были не очень активны, поэтому и елка не "захотела" сиять. Тогда начали еще один отсчет, который все-таки закончился успехом. Новогоднее дерево ярко засияло разноцветными огнями.