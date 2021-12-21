"Можна вбитися!" Кияни обурені якістю льоду на ковзанці в центрі столиці (фото)

Лід на ковзанці нерівний і не пристосований для катання. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Контрактовій площі у центрі Києва напередодні Нового року організували ковзанку. Проте жителі столиці обурені його станом – там цілком реально покалічитися.

Про це повідомила киянка Олена Гаркуша у Facebook.

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За її словами, заплативши 300 гривень за вхід, натомість можна отримати лише нерівний лід або взагалі травмуватися.

"Жахлива якість льоду на ковзанці на Контрактовій. Працюють під логотипами ПриватБанк та Mastercard. Кататися на ньому не можна... За заявою директора – це парковий лід, типу не ковзанка. Те, що він нерівний і на ньому можна убитися, його не хвилює. Ви платите гроші за антураж, за музику та ліхтарики… Повернення сказали вимагати від Concert.ua", – повідомила Гаркуша.

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Ковзанка у центрі Києва 21 грудня. Фото: Катерина Гаркуша

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Реакція соцмереж

У коментарях обурені. Пишуть, що "як зазвичай, відкрили нашвидкуруч" і "чисто для галочки".

"У мене калюжі так у дворі замерзли", – коментує одна з користувачок Facebook.

Інша пише: "Думала, що на фото хвилі".

Що обіцяли киянам

Як повідомляли організатори, "Різдво на Подолі" на честь 2022 року мало стати першою в Україні унікальною прогулянковою ковзанкою з альтанкою для відпочинку, кафе та музичною сценою, на якій гратимуть і вуличні музиканти, і оркестр. Там обіцяли:

прогулянкову ковзанку з льодовими доріжками завдовжки понад 200 метрів. Вона розташується у сквері П. Сагайдачного поблизу оглядового колеса;

найбільшу у столиці снігову тюбінгову гірку (заввишки 6 метрів) з оглядовим майданчиком на вершині. Після спуску гості зможуть зігрітися гарячим шоколадом та скуштувати смаколиків, наче на справжньому швейцарському курорті;

єдину в Україні ялинку-карусель, на якій можна буде покататися;

стильну фудзону з будиночками у стилі традиційних європейських ярмарків;

понад 1000 найменувань подарунків, сувенірів та різдвяних прикрас;

красуню-ялинку та стильні артінсталяції.

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