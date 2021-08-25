Мужчина готовил взрыв во время парада в Киеве: ему сообщили о подозрении

Была ложная угроза взрыва на День Независимости в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Перед торжествами по случаю Дня Независимости Украины мужчина угрожал взрывом. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Telegram.



"Утром 22 августа во время употребления алкогольных напитков злоумышленник из хулиганских побуждений совершил звонок на горячую линию "1551". Во время разговора с оператором человек сообщил о наличии у него оружия и взрывчатых веществ, а также о подготовке им взрыва во время проведения праздничного парада по случаю Дня Независимости Украины", – говорится в сообщении.



Личность мужчины, который совершил звонок, копам удалось установить и задержать его. Оружия или взрывных устройств у него не обнаружили.



В настоящее время мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За хулиганство ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

День Независимости в Киеве

24 августа, в Киеве прошел парад ко Дню Независимости Украины, в котором приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Во время военного парада президент подписал указ о новом празднике – Дне украинской государственности – его будут отмечать ежегодно 28 июля.

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