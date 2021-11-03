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На Большой Васильковской в Киеве образовалась огромная пробка – причина (видео)

Александр Марущак, Ольга Кравченко
3 ноября, 12:56
Сегодня в городе проходит многочисленный митинг антивакцинаторов

В Киеве днем образовалась огромная пробка в центре города. Движение остановилось по улице Большая Васильковская.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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Видео с вереницей авто опубликовали очевидцы. По данным онлайн-сервиса Google maps, улица Большая Васильковская заблокирована.

Данные онлайн-сервиса / Фото: Google Maps

Пробки на дорогах наблюдаются и на соседних улицах:

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  • Предславянской,
  • Ивана Федорова,
  • Казимира Малевича,
  • Деловой,
  • Василия Тютюнника и др.

В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" пояснили, что конкретной причины образования гигантской пробки по улице Большой Васильковской обнаружить не удалось.

"Вероятно, что сработало несколько факторов: утренний час пик, скопление автомобилей, плюс утренний митинг в центре города. У нас нет информации про ДТП в районе Большой Васильковской", – сообщили в патрульной полиции Киева.

Антивакцинаторы перекрыли ряд дорог – где пробки

Сегодня также из-за митинга антивакцинаторовперекрыты такие места:

  • ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")
  • пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)
  • перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный
  • перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")
  • перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская
  • перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко
  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская
  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая
  • ул. Парковая, 35.

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