На Большой Васильковской в Киеве образовалась огромная пробка – причина (видео)

В Киеве днем образовалась огромная пробка в центре города. Движение остановилось по улице Большая Васильковская.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
Видео с вереницей авто опубликовали очевидцы. По данным онлайн-сервиса Google maps, улица Большая Васильковская заблокирована.
Пробки на дорогах наблюдаются и на соседних улицах:
- Предславянской,
- Ивана Федорова,
- Казимира Малевича,
- Деловой,
- Василия Тютюнника и др.
В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" пояснили, что конкретной причины образования гигантской пробки по улице Большой Васильковской обнаружить не удалось.
"Вероятно, что сработало несколько факторов: утренний час пик, скопление автомобилей, плюс утренний митинг в центре города. У нас нет информации про ДТП в районе Большой Васильковской", – сообщили в патрульной полиции Киева.
Антивакцинаторы перекрыли ряд дорог – где пробки
Сегодня также из-за митинга антивакцинаторовперекрыты такие места:
- ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")
- пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)
- перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный
- перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")
- перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская
- перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая
- ул. Парковая, 35.
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