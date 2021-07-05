На ВДНХ в Киеве последние дни работы выставки "Чорнобиль. Подорож". Что можно посмотреть?

Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве последнюю неделю работает мультимедийная выставка "Чорнобиль. Подорож", открытая к 35-летию Чернобыльской катастрофы.
Об этом сообщают организаторы.
На выставке проходят бесплатные экскурсии. Их проводят куратор Павел Гудимов и главный менеджер Юлия Соловей.
Фото: Чорнобиль. Подорож
Рассписание экскурсий:
- вторник, среда, пятница – 18:00;
- суббота и воскресенье – 11:00 и 13:00.
Фото: Чорнобиль. Подорож
Также 8 и 15 июля на выставке пройдут показы фильмов "Микрофон" и "Голоса Чернобыля" с кинокритиком Андреем Алферовым.
Фото: Чорнобиль. Подорож
Выставка "Чорнобиль. Подорож" работает последние 10 дней – до 15 июля. На ней посетители смогут:
отправиться в VR-путешествие зоной отчуждения и осмотреть ее с высоты птичьего полета;
прогуляться живым лесом, который растет прямо посреди павильона;
заглянуть в интерактивные бинокли и увидеть диких животных Чернобыльского биосферного заповедника;
рассмотреть Кубок обладателей кубков УЕФА, который киевский "Динамо" завоевал в 1986 году по несколько дней после аварии на ЧАЭС;
увидеть десятки работ авторов со всего мира: от картин Марии Примаченко до видео "Marooned" группы Pink Floyd, которое было снято в Припяти;
благодаря интерактивным экспонатам узнать о том, как образуется электроэнергия на атомной станции, работает ли сейчас ЧАЭС и каким может быть будущее зоны отчуждения.
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Выставка работает в павильоне № 1 ВДНХ ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 20:00. Но из-за эпидситуации в стране и карантинных ограничений организаторы просят посетителей заранее зарегистрироваться. Выставка функционирует до 15 июля включительно.
Фото: Чорнобиль. Подорож
Ранее мы писали о том, что в чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции и возможна ли еще одна авария.
Напомним, мы показывали, как бы выглядела Чернобыльская зона, если бы не авария.
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