На выходных в центре Киева ограничат движение из-за соревнований по триатлону: расписание

Спортивные соревнования продлятся два дня: 24 и 25 июля

Традиционные соревнования по триатлону в столице. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 24-25 июля в центре города будет затруднено движение. Состоятся массовые спортивные соревнования "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021 Triathlon Ukraine".

Об этом сообщает КГГА.

"Спортивные соревнования продлятся два дня: 24 июля, в субботу, на Трухановом острове состоится Hoka забег 5 км и детские старты, а 25 июля, в воскресенье – индивидуальный заплыв на 1,9 км и триатлонний старт на дистанции 70.3, включающий этап плавания (1900 м), этап велогонки (90 км) и этап бега (21 км)", – пишут в сообщении.

Как сообщают организаторы, в связи с соревнованиями, будут ограничивать движение транспорта.

График перекрытия улиц 24-25 июля:

Контрактова площадь – с 5:00 24 июля до 22:00 25 июля;

ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) – с 05:00 24 июля до 22:00 25 июля;

Почтовая площадь (причал №2-10) – с 5:00 24 июля до 22:00 25 июля.

Карта соревнований. Фото: КГГА

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График перекрытия улиц 24 июля:

ул. Трухановская – с 16:00 до 20:00.

График перекрытия улиц 25 июля:

ул. Трухановская – с 7:00 до 15:30;

ул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 15:30;

Боричив спуск – с 07:00 до 15:30;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 15:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) – с 07:00 до 13:30;

Гаванский мост (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 13:30;

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 13:30;

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) – с 07:00 до 13:30;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе (в сторону Подола) – 07:00 до 13:30;

поворот с моста Патона на Набережное шоссе (в сторону Подола) – 07:00 до 13:30;

поворот с ул. Электриков на ул. Набережно-Рыбальскую – с 07:00 до 13:30.

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Отметим, движение на Набережном шоссе в сторону ст. м. "Выдубичи", движение на ул. Набережно-Рыбальской и Гаванском мосту в сторону ул. Нижний и Верхний Вал ограничено не будет. Движение в этих направлениях будет открыто в обычном режиме.

Ранее мы писали, что в Киеве девушка вылезла на эвакуатор – не давала увезти машину. Движение было заблокировано.