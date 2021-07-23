На вихідних в центрі Києва обмежать рух через змагання з триатлону: розклад

Традиційні змагання з триатлону в столиці. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві 24-25 липня в центрі міста буде ускладнено рух. Відбудуться масові спортивні змагання "70.3 Триатлон Кубок Києва 2 021 Triathlon Ukraine".
Про це повідомляє КМДА.
"Спортивні змагання триватимуть два дні: 24 липня, у суботу, на Трухановому острові відбудеться Hoka забіг 5 км та дитячі старти, а 25 липня, у неділю – індивідуальний заплив на 1,9 км та триатлонний старт на дистанції 70.3, що включає етап плавання (1900 м), етап велогонки (90 км) та етап бігу (21 км)", – пишуть у повідомленні.
Як повідомляють організатори, в зв'язку зі змаганнями, будуть обмежувати рух транспорту.
Графік перекриття вулиць 24-25 липня:
- Контрактова площа – з 5:00 24 липня до 22:00 25 липня;
- вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) – з 05:00 24 липня до 22:00 25 липня;
- Поштова площа (причал №2-10) – з 5:00 24 липня до 22:00 25 липня.
Карта змагань. Фото: КМДА
Графік перекриття вулиць 24 липня:
- вул. Трухановська – з 16:00 до 20:00
Графік перекриття вулиць 25 липня:
- вул. Трухановська – з 7:00 до 15:30;
- вул. Петра Сагайдачного – з 07:00 до 15:30;
- Боричів узвіз – з 07:00 до 15:30;
- Володимирський узвіз (в напрямку Поштової площі) – з 07:00 до 15:30;
- вул. Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського моста) – з 07:00 до 13:30;
- Гаванський міст (в напрямку Північного моста) – з 07:00 до 13:30;
- вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного моста) – з 07:00 до 13:30;
- Набережне шосе (в напрямку Гаванського моста) – з 07:00 до 13:30;
- поворот з моста Метро на Набережне шосе (в бік Подолу) – 07:00 до 13:30;
- поворот з моста Патона на Набережне шосе (в бік Подолу) – 07:00 до 13:30;
- поворот з вул. Електриків на вул. Набережно-Рибальську – з 07:00 до 13:30.
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Відзначимо, рух на Набережному шосе в бік ст. м. "Видубичі", рух на вул. Набережно-Рибальській і Гаванському мосту в сторону вул. Нижній і Верхній Вал обмежений не буде. Рух в цих напрямках буде відкрито в звичайному режимі.
Раніше ми писали, що в Києві дівчина вилізла на евакуатор – не давала відвезти машину. Рух було заблоковано.
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