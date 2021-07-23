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На вихідних в центрі Києва обмежать рух через змагання з триатлону: розклад

23 липня, 14:09

Ольга Кравченко

Спортивні змагання триватимуть два дні: 24 і 25 липня

Традиційні змагання з триатлону в столиці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 24-25 липня в центрі міста буде ускладнено рух. Відбудуться масові спортивні змагання "70.3 Триатлон Кубок Києва 2 021 Triathlon Ukraine".

Про це повідомляє КМДА.

"Спортивні змагання триватимуть два дні: 24 липня, у суботу, на Трухановому острові відбудеться Hoka забіг 5 км та дитячі старти, а 25 липня, у неділю – індивідуальний заплив на 1,9 км та триатлонний старт на дистанції 70.3, що включає етап плавання (1900 м), етап велогонки (90 км) та етап бігу (21 км)", – пишуть у повідомленні.

Як повідомляють організатори, в зв'язку зі змаганнями, будуть обмежувати рух транспорту.

Графік перекриття вулиць 24-25 липня:

Карта змагань. Фото: КМДА

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Графік перекриття вулиць 24 липня:

Графік перекриття вулиць 25 липня:

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Відзначимо, рух на Набережному шосе в бік ст. м. "Видубичі", рух на вул. Набережно-Рибальській і Гаванському мосту в сторону вул. Нижній і Верхній Вал обмежений не буде. Рух в цих напрямках буде відкрито в звичайному режимі.

Раніше ми писали, що в Києві дівчина вилізла на евакуатор – не давала відвезти машину. Рух було заблоковано.

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Джерело: Сьогодні

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