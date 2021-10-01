На выходных в Киеве перекроют улицы и изменят маршруты транспорта – список

В Киеве общественный транспорт изменит работу. / Фото: Коллаж: Сегодня

На выходных в Киеве пройдет массовый спортивное мероприятие. Из-за этого придется перекрыть ряд улиц и изменить маршруты общественного транспорта.

Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.

Какие улицы перекроют?

Реклама

Движение транспорта ограничат на центральных улицах столицы.

С 00:00 2 октября до 22:00 3 октября перекроют Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с улицы Прорезной).

Реклама

Другие ограничения будут действовать с 06:30 до 16:00 3 октября по маршруту:

ул. Крещатик, 36 – ул. Крещатик (от перекрестка с ул. Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади)

ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Жилянской)

ул. Саксаганского (от ул. Шота Руставели до пр. Победы)

просп. Победы (от ул. Саксаганского до ул. Вячеслава Черновола)

ул. Жилянская (от ул. Большой Васильковской до ул. Шота Руставели);

ул. Шота Руставели;

ул. Рогнединская;

ул. Эспланадная (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной)

ул. Бассейна (от ул. Эспланадной до ул. Крещатик)

Бессарабская площадь;

ул. Прорезная (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской)

ул. Пушкинская (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого)

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).

Как будет работать общественный транспорт?

На выходных также предусмотрен ряд изменений в работе маршруток и троллейбусов.

С 19:00 1 октября до 22:00 3 октября движение автобусов маршрутов №№ 24 и 114 организуют по маршруту движения выходного дня.

3 октября с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 16:00) общественный транспорт будет курсировать:

троллейбусы

№ 3 – от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

№№ 5 и 7 – соответственно от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;

№№ 8, 9 и 17 – соответственно от ул. Смелянского, Международного аэропорта "Киев" ( "Жуляны") и площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 12 – от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

№№ 14 и 15 – соответственно от Ботанического сада и ст. м. "Выдубичи" до б-ру Леси Украинский (до ул. Новогоспитальнои)

№ 40 – от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской.

автобусы:

№ 5 – от ул. Изюмской до ул. Жилянской;

№ 24 и 114 – соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по собственному маршруту, далее – ул. Михайловская – ул. Большая Житомирская – ул. Владимирская – б-р Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный"; (В обратном направлении) железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Симона Петлюры – б-р Тараса Шевченко – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская – Владимирский проезд – ул. Михайловская – ул. Крещатик, дальше по своим маршрутам;

№ 20 – от ж/м Корчеватое до ул. деловой;

№ 55 – от Дарницкой площади до ул. Бассейной;

№ 69 – от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 118 – от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной.

Также временно будут внесены изменения в пути автобусных маршрутов общего пользования в режиме маршрутного такси: №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.

Ограничение движения транспорта на выходные. Карта КГГА

Ранее мы писали:

Вечером 3 октября в Киеве возможно ограничение на вход на трех станциях метро. В столице будут проводить футбольный матч.

В Киеве контролер в троллейбусе заставил 12-летнего школьника заплатить штраф, так как тот был без ученического билета. причем деньги попросил прислать ему на карту.