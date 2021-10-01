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На выходных в Киеве перекроют улицы и изменят маршруты транспорта – список

Инна Собора
1 октября, 14:28
В центре столицы будут проводить массовое спортивное мероприятие 2 и 3 октября

В Киеве общественный транспорт изменит работу. / Фото: Коллаж: Сегодня

На выходных в Киеве пройдет массовый спортивное мероприятие. Из-за этого придется перекрыть ряд улиц и изменить маршруты общественного транспорта.

Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.

Какие улицы перекроют?

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Движение транспорта ограничат на центральных улицах столицы.

С 00:00 2 октября до 22:00 3 октября перекроют Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с улицы Прорезной).

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Другие ограничения будут действовать с 06:30 до 16:00 3 октября по маршруту:

  • ул. Крещатик, 36 – ул. Крещатик (от перекрестка с ул. Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади)
  • ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Жилянской)
  • ул. Саксаганского (от ул. Шота Руставели до пр. Победы)
  • просп. Победы (от ул. Саксаганского до ул. Вячеслава Черновола)
  • ул. Жилянская (от ул. Большой Васильковской до ул. Шота Руставели);
  • ул. Шота Руставели;
  • ул. Рогнединская;
  • ул. Эспланадная (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной)
  • ул. Бассейна (от ул. Эспланадной до ул. Крещатик)
  • Бессарабская площадь;
  • ул. Прорезная (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской)
  • ул. Пушкинская (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого)
  • ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).

Как будет работать общественный транспорт?

На выходных также предусмотрен ряд изменений в работе маршруток и троллейбусов.

С 19:00 1 октября до 22:00 3 октября движение автобусов маршрутов №№ 24 и 114 организуют по маршруту движения выходного дня.

3 октября с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 16:00) общественный транспорт будет курсировать:

троллейбусы

  • № 3 – от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";
  • №№ 5 и 7 – соответственно от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;
  • №№ 8, 9 и 17 – соответственно от ул. Смелянского, Международного аэропорта "Киев" ( "Жуляны") и площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";
  • № 12 – от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";
  • №№ 14 и 15 – соответственно от Ботанического сада и ст. м. "Выдубичи" до б-ру Леси Украинский (до ул. Новогоспитальнои)
  • № 40 – от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской.

автобусы:

  • № 5 – от ул. Изюмской до ул. Жилянской;
  • № 24 и 114 – соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по собственному маршруту, далее – ул. Михайловская – ул. Большая Житомирская – ул. Владимирская – б-р Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный"; (В обратном направлении) железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Симона Петлюры – б-р Тараса Шевченко – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская – Владимирский проезд – ул. Михайловская – ул. Крещатик, дальше по своим маршрутам;
  • № 20 – от ж/м Корчеватое до ул. деловой;
  • № 55 – от Дарницкой площади до ул. Бассейной;
  • № 69 – от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";
  • № 118 – от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной.

Также временно будут внесены изменения в пути автобусных маршрутов общего пользования в режиме маршрутного такси: №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.

Ограничение движения транспорта на выходные. Карта КГГА

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