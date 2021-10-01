На выходных в Киеве перекроют улицы и изменят маршруты транспорта – список

В Киеве общественный транспорт изменит работу. / Фото: Коллаж: Сегодня
На выходных в Киеве пройдет массовый спортивное мероприятие. Из-за этого придется перекрыть ряд улиц и изменить маршруты общественного транспорта.
Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.
Какие улицы перекроют?
Движение транспорта ограничат на центральных улицах столицы.
С 00:00 2 октября до 22:00 3 октября перекроют Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с улицы Прорезной).
Другие ограничения будут действовать с 06:30 до 16:00 3 октября по маршруту:
- ул. Крещатик, 36 – ул. Крещатик (от перекрестка с ул. Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади)
- ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Жилянской)
- ул. Саксаганского (от ул. Шота Руставели до пр. Победы)
- просп. Победы (от ул. Саксаганского до ул. Вячеслава Черновола)
- ул. Жилянская (от ул. Большой Васильковской до ул. Шота Руставели);
- ул. Шота Руставели;
- ул. Рогнединская;
- ул. Эспланадная (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной)
- ул. Бассейна (от ул. Эспланадной до ул. Крещатик)
- Бессарабская площадь;
- ул. Прорезная (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской)
- ул. Пушкинская (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого)
- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).
Как будет работать общественный транспорт?
На выходных также предусмотрен ряд изменений в работе маршруток и троллейбусов.
С 19:00 1 октября до 22:00 3 октября движение автобусов маршрутов №№ 24 и 114 организуют по маршруту движения выходного дня.
3 октября с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 16:00) общественный транспорт будет курсировать:
троллейбусы
- № 3 – от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";
- №№ 5 и 7 – соответственно от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;
- №№ 8, 9 и 17 – соответственно от ул. Смелянского, Международного аэропорта "Киев" ( "Жуляны") и площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";
- № 12 – от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";
- №№ 14 и 15 – соответственно от Ботанического сада и ст. м. "Выдубичи" до б-ру Леси Украинский (до ул. Новогоспитальнои)
- № 40 – от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской.
автобусы:
- № 5 – от ул. Изюмской до ул. Жилянской;
- № 24 и 114 – соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по собственному маршруту, далее – ул. Михайловская – ул. Большая Житомирская – ул. Владимирская – б-р Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный"; (В обратном направлении) железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Симона Петлюры – б-р Тараса Шевченко – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская – Владимирский проезд – ул. Михайловская – ул. Крещатик, дальше по своим маршрутам;
- № 20 – от ж/м Корчеватое до ул. деловой;
- № 55 – от Дарницкой площади до ул. Бассейной;
- № 69 – от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";
- № 118 – от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной.
Также временно будут внесены изменения в пути автобусных маршрутов общего пользования в режиме маршрутного такси: №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.
Ограничение движения транспорта на выходные. Карта КГГА
Ранее мы писали:
- Вечером 3 октября в Киеве возможно ограничение на вход на трех станциях метро. В столице будут проводить футбольный матч.
- В Киеве контролер в троллейбусе заставил 12-летнего школьника заплатить штраф, так как тот был без ученического билета. причем деньги попросил прислать ему на карту.