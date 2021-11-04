"Надеемся, украинцы разберутся". США заявили о причастности России к маршу антивакцинаторов в Киеве

США обвинили Россию в организации марша антивакцинаторов. / Фото: Коллаж: Сегодня
США допускают причастность России к организации и проведению акции антивакцинаторов в центре Киева. Идентичный протест с идентичными лозунгами и плакатами происходил также в Кишиневе.
Об этом заявил спикер посольства США в Украине Дэниел Ленгенкемп во время брифинга, пишет Укринформ.
Дипломат отметил, что эта группа противников вакцинации распространяет антивакцинальные месседжи и в социальных сетях Украины, Молдовы и стран Балтии.
"По серьезным свидетельствам, месседжи, которые распространяет эта группа, очень совпадают с российскими нарративами, включая заявления о том, что украинцы и россияне – это "один народ". Протестующие говорили, что получали денежную поддержку из частных источников в России", – заявил Ленгенкемп.
По словам спикера американского посольства, устроившая протест группа антивакцинаторов не руководствуется интересами Украины и украинского народа.
"Мы надеемся, что украинцы хорошо разберутся, что представляет собой эта группа", – сказал Ленгенкемп.
Марш и его требования
В Киеве 3 ноября проходила акция противников вакцинации против коронавируса. Они требовали:
- Отмену карантина и принудительной вакцинации.
- Создание народной комиссии по мониторингу.
- Призывали начать расследование и узнать, чем вакцинируют людей.
Кроме того, антивакцинаторы перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.
Волну протестов подхватили и в других городах, например, в Одессе и Запорожье. Там даже быть стычки с полицией.
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