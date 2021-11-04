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"Сподіваємось, українці розберуться". США заявили про причетність Росії до маршу антивакцинаторів в Києві

Інна Собора
4 листопада, 21:45
Американський дипломат переконаний – саме Росія фінансувала проведення масових протестів

США звинуватили Росію у організації маршу антивакцинаторів. / Фото: Колаж: Сьогодні

США допускають причетність Росії до організації та проведення акції антивакцинаторів у центрі Києва. Ідентичний протест з ідентичними гаслами і плакатами відбувався також у Кишиневі.

Про це заявив речник посольства США в Україні Деніел Ленгенкемп під час брифінгу, пише Укрінформ.

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Дипломат зазначив, що ця група противників вакцинації поширює антивакцинальні меседжі і в соціальних мережах в Україні, Молдові та країнах Балтії.

"За серйозними свідченнями, меседжі, які розповсюджує ця група, дуже збігаються з російськими наративами, включно із заявами про те, що українці і росіяни – це "один народ". Протестувальники казали, що отримували грошову підтримку з приватних джерел у Росії", – заявив Ленгенкемп.

За словами речника американського посольства, група антивакцинаторів, яка влаштувала протест, не керується інтересами України і українського народу.

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"Ми сподіваємось, що українці добре розберуться, що являє собою ця група", – сказав Ленгенкемп.

Марш та його вимоги

У Києві 3 листопала відбувалась акція противників вакцинації проти коронавірусу. Вони вимагали:

  • Скасування карантину та примусової вакцинації.
  • Створення народної комісії для моніторингу.
  • Заклики розпочати розслідування та дізнатися, чим вакцинують людей.

Крім того, антивакцинатори перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.

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Хвилю протестів підхопили і в інших містах, як от в Одесі та Запоріжжі. Там навіть бути сутички з поліцією.

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