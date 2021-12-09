Наказаны ли убийцы и почему тело нашли только через 5,5 лет: все об убийстве водителя BlaBlaCar Познякова

Тело обнаружили еще летом вблизи трассы под Киевом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Через 5,5 лет правоохранители нашли тело жителя Львова Тараса Познякова, пропавшего после того, как он подобрал двух незнакомцев через сервис BlaBlaCar по дороге в Киев. Одного из них приговорили к пожизненному заключению. При этом обстоятельства смерти до сих пор не называют.

Новости "Сегодня" собрали все, что известно о жестоком убийстве Познякова.

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Загадочное исчезновение

4 апреля 2016 Тарас Позняков выехал из Львова в Киев на своем автомобиле Audi A6. С помощью сервиса BlaBlaCar он подобрал двух незнакомых ему мужчин, представившихся бойцами Правого сектора.

Но до Киева Тарас так и не доехал, он пропал вместе со своей машиной. В последний раз его "Ауди" видели на заправке в районе сел Бобрица и Бузова Киево-Святошинского района, в 25 км от столицы. Через пару дней пустой "Ауди" со следами крови и измененными номерами полиция обнаружила в одном из гаражей села Новоселки Киево-Святошинского района.

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Подозреваемые

Интерпол объявил в розыск двоих подозреваемых. При этом один из них являлся гражданином РФ. В августе 2016 года полиция задержала 36-летнего Дмитрия Голуба, бывшего бойца Правого сектора.

Другим соучастником был Луан Кингисепп, гражданин России Полиция объявила его в международном розыске в июне 2017 года. Тогда сообщалось, что он может иметь при себе огнестрельное оружие, хорошо владеет холодным оружием, навыками рукопашного боя.

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В марте 2019 подозреваемый скончался после взрыва в киевской квартире.

Пожизненное заключение

В суде Дмитрий Голубь не признал свою вину. В мае 2019 года судьи первой и апелляционной инстанции приговорили к пожизненному лишению свободы Голуба с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

На днях Верховный суд подтвердил приговор злоумышленнику. Таким образом, наказание для него останется без изменений.

Водителя нашли спустя 5 лет

Тараса Познякова обнаружили мертвым вблизи трассы "Житомир – Киев".

"Его нашли еще когда-то было тепло, но тело было неопознанным. Сейчас закончилась экспертиза и стало понятно, что это труп этого человека", – сообщил новостям "Сегодня" спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Он уточнил, что была произведена экспертиза ДНК.

Как удалось найти погибшего

Правоохранители утверждают, что следственным путем получили информацию об обстоятельствах убийства Познякова на трассе "Житомир – Киев", месте захоронения труппа, а также обстоятельствах, предшествовавших совершению убийства и людях, возможно причастных к организации убийства.

Поиск места захоронения тела Тараса Познякова осложнялся существенными изменениями рельефа за пять с половиной лет, прошедших со времени убийства (перепродажа земельных участков, проведение строительных работ и создание стихийных свалок, наслоение почвы, уничтожение ориентиров, существовавших в 2016 году).

К поисковым работам была привлечена тяжелая техника, а также применено специальное техническое оборудование – георадар "EASY RAD – GPR".

Убийство могло быть заказным

В настоящее время сотрудниками СБУ разыскали труп Тараса Познякова. Получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере убийства.

Предварительно уголовное производство квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

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