Насмешка над медиками – Ляшко о митинге антивакцинаторов под Радой

В Минздраве отреагировали на митинг антивакцинаторов в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал митинг антивакцинаторов в Киеве. Он назвал ситуацию "насмешкой над медиками".
Об этом Ляшко заявил на брифинге в среду, 3 ноября.
"Митинг – это насмешка над нашими медиками"
По словам Ляшко, в реанимациях "антивакцинаторский дух" очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты не работают.
"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться – это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида", – заявил глава Минздрава.
Кроме того, Ляшко призвал всех не верить фейкам, не слушать советов в соцсетях и пользоваться только проверенной информацией на страницах Минздрава, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья.
Антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон
Под стенами Верховной Рады 3 ноября митингуют противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.
Перекрыты такие места:
- ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")
- пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)
- перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный
- перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")
- перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская
- перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая
- ул. Парковая, 35.
Как защититься от коронавируса?
Несмотря на то что не все согласны с этим мнением, по данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.
За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.