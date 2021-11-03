Насмешка над медиками – Ляшко о митинге антивакцинаторов под Радой

В Минздраве отреагировали на митинг антивакцинаторов в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал митинг антивакцинаторов в Киеве. Он назвал ситуацию "насмешкой над медиками".

Об этом Ляшко заявил на брифинге в среду, 3 ноября.

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"Митинг – это насмешка над нашими медиками"

По словам Ляшко, в реанимациях "антивакцинаторский дух" очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты не работают.

"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться – это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида", – заявил глава Минздрава.

Кроме того, Ляшко призвал всех не верить фейкам, не слушать советов в соцсетях и пользоваться только проверенной информацией на страницах Минздрава, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья.

Антивакцинаторы перекрыли дороги в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

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Антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон

Под стенами Верховной Рады 3 ноября митингуют противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.

Перекрыты такие места:

ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")

пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)

перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный

перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")

перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская

перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая

ул. Парковая, 35.

Как защититься от коронавируса?

Несмотря на то что не все согласны с этим мнением, по данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

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За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

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