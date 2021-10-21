Не без конфликтов: как соблюдают новые правила перевозок на автовокзале в Киеве (видео)

На жд вокзале начались проверки новых правил перевозки / Коллаж "Сегодня"

В Украине сегодня, 21 октября, начали действовать новые правила перевозок. Они коснулись железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями. С 5 утра полицейские начали проверять автобусы, а также составили один протокол. Есть и такие маршрутки, где и у водителей, и у пассажиров все документы есть на 100%.

Отказали в проезде

Водители маршруток Киев – Харьков журналисту "Сегодня" категорически отказали в проезде без теста. Но по состоянию на 7:00 ни полиции, ни других проверяющих не было.

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"Не расстраивайся, есть водители принципиальные, а есть не очень. Выход один. Если возьмут в салон и на трассе зайдут проверяющие, то надо бить в е*ало",- возмущенно сказал нам один из диспетчеров, зазывающих на маршрутки.

Маршрутчики признают, что у них ситуация все же немного проще, чем на ЖД вокзале. Их еще не сильно проверяли.

"Звонишь нам, подберем. Нас пока еще не проверяли", – сказал нам водитель маршрутки Киев – Сумы.

В 7:30 на автостанцию приехали полицейские. В частности, проверяли маршрутки Киев – Житомир, одно из самых популярных направлений.

Первые нарушения

Как рассказали нам полицейские, с 5 утра они уже составили один протокол на водителя за отсутствие маски.

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"Более серьезных нарушений пока не выявили",- сказал сайту "Сегодня" правоохранитель.

Как показывает практика, водители межрегиональных маршруток, у которых согласно маршрутному листу есть остановки в Киевской области, документы не требуют. По крайней мере, не все.

Первые конфликты

Также на вокзале были первые конфликты между водителями и полицейскими. Один из водителей заявил: "Ну прострелите мне ногу, если я нарушитель".

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Какие правила ввели в Украине?

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

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