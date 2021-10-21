Не без конфліктів: як дотримуються нових правил перевезень на автовокзалі в Києві (відео)

На залізничному вокзалі почалися перевірки нових правил перевезення / Колаж "Сьогодні"

В Україні сьогодні, 21 жовтня, почали діяти нові правила перевезень. Вони торкнулися залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. З 5-ї ранку поліцейські почали перевіряти автобуси, а також склали один протокол. Є й такі маршрутки, де і у водіїв, і у пасажирів всі документи є на 100%.

Відмовили у проїзді

Водії маршруток Київ – Харків, журналісту "Сьогодні" категорично відмовили в проїзді без тесту. Але станом на 7:00 ні поліції, ні інших перевіряючих не було.

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"Не переймайся, є водії принципові, а є не дуже. Вихід один. Якщо візьмуть в салон і на трасі зайдуть перевіряючі, то треба бити в ї*ало", – обурено сказав нам один з диспетчерів, які зазивають на маршрутки.

Маршрутники визнають, що у них ситуація все ж трохи простіша, ніж на залізничному вокзалі. Їх ще не сильно перевіряли.

"Дзвониш нам, підберемо. Нас поки що не перевіряли", – сказав нам водій маршрутки Київ – Суми.

О 7:30 на автостанцію приїхали поліцейські. Зокрема, перевіряли маршрутки Київ – Житомир, один з найпопулярніших напрямків.

Перші порушення

Як розповіли нам поліцейські, з 5-ї ранку вони вже склали один протокол на водія за відсутність маски.

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"Більш серйозних порушень поки не виявили", – сказав сайту "Сьогодні" правоохоронець.

Як показує практика, водії міжрегіональних маршруток, у яких згідно з маршрутним листом є зупинки в Київській області, документи не вимагають. В усякому разі, не всі.

Перші конфлікти

Також на вокзалі були перші конфлікти між водіями і поліцейськими. Один з водіїв заявив: "Ну прострельте мені ногу, якщо я порушник".

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Які правила ввели в Україні?

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.

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