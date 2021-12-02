Не до 20 гривен. Кличко объяснил, когда и на сколько повысят цены на поезд в Киеве

По словам Кличко, обсуждения относительно новых цен на проезд продолжаются. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко окончательно объяснил, что будет с ценой на проезд в общественном транспорте столицы.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Киев" вечером 2 декабря.

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Когда тарифы возрастут

Кличко объяснил инициативу предоставить из городского бюджета дотацию в размере 500 млн грн транспортным предприятиям Киева.

"Что значит "дотация"? Сегодня себестоимость проезда меньше, чем цена на проезд. Такая же ситуация и в других городах. Другие города уже подняли цену на проезд, мы держимся", – сказал он.

Мэр снова пообещал, что до окончания отопительного сезона цена подниматься не будет.

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Какими будут новые цены

Соответственно, уже весной в столице повысят тарифы за проезд в общественном транспорте. Кличко объяснил, что сейчас продолжается обсуждение, какой именно будет новая цена. По его словам:

Для киевлян рассматривается цена 12 гривен по карте киевлянина.

по карте киевлянина. Жители области могут купить проездной – цена за одну поездку будет составлять 14 гривен .

. Если это одноразовая поездка – "мы можем рассматривать цену до 20 гривен".

"Но это решение мы будем принимать только после обсуждений, презентации, обоснования" , – уточнил мэр столицы.

При этом льготники будут и дальше ездить в транспорте бесплатно.

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Повышение цен на проезд в столице отсрочили за счет киевлян

Власти Киева решили, как сдержать повышение цен на проезд в коммунальном транспорте. Для этого транспортным предприятиям Киева выделят из городского бюджета дотацию в размере 500 млн грн.

По словам Кличко, Киевсовет на следующем заседании 7 декабря рассмотрит вопрос о выделении дополнительных средств "Киевпасстрансу" и "Киевскому метрополитену".

"Предлагаю на заседании в следующий вторник рассмотреть как неотложный проект решения об изменениях в Программу экономического и социального развития и бюджета города на 2021 год. Средства должны получить транспортные предприятия города – "Киевпасстранс" и "Киевский метрополитен". 500 миллионов гривен – как дотацию на тариф на проезд в коммунальном транспорте города", – сказал он.

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