Не до 20 гривень. Кличко пояснив, коли і на скільки підвищать ціни на поїзд у Києві

За словами Кличка, обговорення щодо нових цін на проїзд тривають. / Фото: Колаж: Сьогодні
Мер Києва Віталій Кличко остаточно пояснив, що буде з ціною на проїзд у громадському транспорті столиці.
Про це він розказав в ефірі телеканалу "Київ" ввечері 2 грудня.
Коли тарифи зростуть
Кличко пояснив ініціативу надати з міського бюджету дотацію у розмірі 500 млн грн транспортним підприємствам Києва.
"Що означає "дотація"? Сьогодні собівартість проїзду менше, ніж ціна на проїзд. Така ж сама ситуація і в інших містах. Інші міста вже підняли ціну на проїзд, ми тримаємося", – сказав він.
Мер знову пообіцяв, що до закінчення опалювального сезону ціна підніматися не буде.
Якими будуть нові ціни
Відповідно вже навесні в столиці підвищать тарифи за проїзд у громадському транспорті. Кличко пояснив, що наразі триває обговорення, якою саме буде нова ціна. За його словами:
- Для киян розглядається ціна 12 гривень за карткою киянина.
- Жителі області можуть купити проїздний – ціна за одну поїздку становитиме 14 гривень.
- Якщо це одноразова поїздка – "ми можемо розглядати ціну до 20 гривень".
"Але це рішення ми прийматимемо тільки після обговорень, презентації, обґрунтування", – уточнив мер столиці.
При цьому пільговики і далі їздитимуть в транспорті безкоштовно.
Підвищення цін на проїзд у столиці відтермінують за рахунок киян
Влада Києва вирішила, як стримати підвищення цін на проїзд у комунальному транспорті. Для цього транспортним підприємствам Києва виділять з міського бюджету дотацію у розмірі 500 млн грн.
За словами Кличка, Київрада на наступному засіданні 7 грудня розгляне питання про виділення додаткових коштів "Київпастрансу" та "Київському метрополітену".
"Пропоную на засіданні у наступний вівторок розглянути як невідкладний проєкт рішення про зміни до Програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста на 2021 рік. Кошти повинні отримати транспортні підприємства міста – "Київпастранс" і "Київський метрополітен". 500 мільйонів гривень – як дотацію на тариф на проїзд у комунальному транспорті міста", – сказав він.
Раніше ми писали:
- Більше 70 гривень? Що буде з ціною на проїзд в електричках Києва
Пересядуть на велосипеди та стрибатимуть через турнікети: кияни обурені проїздом по 20 грн (відео)