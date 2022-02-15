Не хватало денег? Мы узнали, почему 25-летняя студентка создала публичный дом под Киевом

В Киевской области "накрыли" публичный дом. Фото: коллаж "Сегодня"

25-летняя сутенерша, которую на днях задержали полицейские Киевской области, была студенткой и одновременно работала мастером маникюра.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Она училась в университете, параллельно работала мастером маникюра, потому как родители не давали ей столько денег, сколько хотелось. В какой-то момент поняла, что заработка ей не хватает и начала работать в "древнейшей" профессии. Когда обзавелась там знакомствами, то решила открыть "свое дело", – рассказали нам в полиции Киевской области.

Как добавили полицейские, фигурантке предъявлено подозрение по статье УК "Сутенерство или втягивание в проституцию". Если ее вина будет доказана в суде, то девушке грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.

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Сутенерше грозит срок. Фото: ГУНП Украины

Что произошло?

В Киевской области 25-летняя девушка организовала "бизнес" по оказанию услуг сексуального характера. Сутенерша работала вместе с 28-летней знакомой, которая была администратором и принимала звонки от клиентов.

Организатор снимала девушкам квартиру и координировала выезды на вызовы. Клиентов искали с помощью объявления в Сети. Стоимость предоставления услуг составляла от 2 500 гривен в час. Доходы от подпольного бизнеса сутенерша забирала наличными или получала на банковскую карту.