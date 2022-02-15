Не хватало денег? Мы узнали, почему 25-летняя студентка создала публичный дом под Киевом

В Киевской области "накрыли" публичный дом. Фото: коллаж "Сегодня"
25-летняя сутенерша, которую на днях задержали полицейские Киевской области, была студенткой и одновременно работала мастером маникюра.
Об этом сообщает "Сегодня".
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"Она училась в университете, параллельно работала мастером маникюра, потому как родители не давали ей столько денег, сколько хотелось. В какой-то момент поняла, что заработка ей не хватает и начала работать в "древнейшей" профессии. Когда обзавелась там знакомствами, то решила открыть "свое дело", – рассказали нам в полиции Киевской области.
Как добавили полицейские, фигурантке предъявлено подозрение по статье УК "Сутенерство или втягивание в проституцию". Если ее вина будет доказана в суде, то девушке грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.
Сутенерше грозит срок. Фото: ГУНП Украины
Что произошло?
В Киевской области 25-летняя девушка организовала "бизнес" по оказанию услуг сексуального характера. Сутенерша работала вместе с 28-летней знакомой, которая была администратором и принимала звонки от клиентов.
Организатор снимала девушкам квартиру и координировала выезды на вызовы. Клиентов искали с помощью объявления в Сети. Стоимость предоставления услуг составляла от 2 500 гривен в час. Доходы от подпольного бизнеса сутенерша забирала наличными или получала на банковскую карту.
В Ивано-Франковской области "накрыли" публичный дом
В селе Яблоница Ивано-Франковской области полиция разоблачила публичный дом. Организатором стала 30-летняя жительница Львовской области.
Как стало известно, интимные услуги предоставляли несколько девушек от 18 до 30 лет. Это жители Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей.
Отмечается, что девушек вербовали, пользуясь их уязвимым материальным положением.
Суточный доход от преступной деятельности составил около 150 тысяч гривен, а стоимость услуг — от 2000 до 10 тысяч гривен в час.
В полиции рассказали, что организатору грозит наказание до пяти лет лишения свободы. На данный момент ей сообщили о подозрении.