Бракувало грошей? Ми дізналися, чому 25-річна студентка створила будинок розпусти під Києвом

На Київщині "накрили" публічний будинок. Фото: колаж "Сьогодні"
25-річна сутенерка, яку днями затримали поліцейські Київської області, була студенткою і одночасно працювала майстром манікюру.
Про це повідомляє "Сьогодні".
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"Вона навчалася в університеті, паралельно працювала майстром манікюру, бо батьки не давали їй стільки грошей, скільки хотілося. Якоїсь миті зрозуміла, що заробітку їй не вистачає і почала працювати в "найдавнішій" професії. Коли там роззнайомилась, то вирішила відкрити "свою справу", – розповіли нам у поліції Київської області.
Як додали поліцейські, фігурантці пред'явлено підозру за статтею КК "Сутенерство чи втягування у проституцію". Якщо її провина буде доведена у суді, то дівчині загрожує від 4 до 7 років ув'язнення.
Сутенерці загрожує термін. Фото: ГУНП України
Що сталося?
На Київщині 25-річна дівчина організувала "бізнес" надання послуг сексуального характеру. Сутенерка працювала разом із 28-річною знайомою, яка була адміністратором та приймала дзвінки від клієнтів.
Організатор винаймала дівчатам квартиру та координувала виїзди на виклики. Клієнтів шукали за допомогою оголошення у Мережі. Вартість надання послуг становила від 2500 гривень на годину. Доходи від підпільного бізнесу сутенерка забирала готівкою або отримувала на банківську картку.
В Івано-Франківській області "накрили" будинок розпусти
У селі Яблуниця Івано-Франківської області поліція викрила будинок розпусти. Організатором стала 30-річна мешканка Львівщини.
Як стало відомо, інтимні послуги надавали кілька дівчат віком від 18 до 30 років. Це мешканці Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей.
Зазначається, що дівчат вербували, користуючись вразливим матеріальним становищем.
Добовий дохід від злочинної діяльності становив близько 150 тисяч гривень, а вартість послуг – від 2000 до 10 тисяч гривень на годину.
У поліції розповіли, що організатору загрожує покарання до п'яти років ув'язнення. Наразі їй повідомили про підозру.