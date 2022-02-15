Бракувало грошей? Ми дізналися, чому 25-річна студентка створила будинок розпусти під Києвом

У селі Яблуниця Івано-Франківської області поліція викрила будинок розпусти. Організатором стала 30-річна мешканка Львівщини.

Як стало відомо, інтимні послуги надавали кілька дівчат віком від 18 до 30 років. Це мешканці Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей.

Зазначається, що дівчат вербували, користуючись вразливим матеріальним становищем.

Добовий дохід від злочинної діяльності становив близько 150 тисяч гривень, а вартість послуг – від 2000 до 10 тисяч гривень на годину.

У поліції розповіли, що організатору загрожує покарання до п'яти років ув'язнення. Наразі їй повідомили про підозру.