Не поделили футболку. Эпичная драка в киевском секонд-хенде попала на видео

В одном из секонд-хендов Киева 9 ноября двое парней подрались из-за одежды. Они силой пытались перетянуть футболку, которая им обоим понравилась.

Об этом сообщает Kievmap в Telegram.

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Очевидцы ЧП сделали запись драки двоих парней, в которой никто из них не победил.

За разборками ребят наблюдали посетители. Один из мужчин подошел и вырвал из рук объект раздора.

Хулиганы атакуют

В состоянии наркотического опьянения люди совершают ужасные вещи. Ранее в Киеве на Прорезной задержали мужчину в неадекватном состоянии – он танцевал и бил стены.

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Мы писали, что в Галицком районном суде Львова 3 августа объявили приговор инспекторам роты ТОР патрульной полиции. Их признали виновными в гибели львовянина. Парень пытался проглотить пакет с наркотиками, но подавился.

А в Киеве мужчина под наркотиками выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже и упал на техническую крышу в районе третьего этажа. Как рассказала спасателям мать пострадавшего, последние недели она наблюдала неадекватное поведение сына и его злоупотребление наркотиками и алкоголем.

Ранее мы писали, что: