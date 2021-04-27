"Не выдержали нервы" – соседи о подростке, который убил свою семью в Киеве

Сам парень никогда не стоял на учете у ювенальных полицейских

Сайт "Сегодня" пообщался с соседями дома на улице Ревуцкого, где шестнадцатилетний подросток зарезал всю свою семью.

Трагедия произошла на улице Ревуцкого. Дом, в котором проживала семья, многоэтажный на несколько подъездов. О случившемся даже знают работники соседнего продуктового киоска.

"Погибшая семейная пара часто заходила ко мне в магазин. Были нормальными людьми. Маленького сына водили в садик, а потом в школу. Заходили иногда за хлебом или молоком. Может и выпивали, но я за всеми не слежу. Погибшую женщину искали ее родственники, буквально вчера заходили в магазин, но я ее уже как дня три не видела", – рассказала продавщица киоска.

Мужчины, которые устроили перекур на общем балконе дома, сообщили, что убийство произошло на седьмом этаже их парадного.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Поднимаемся на лифте к квартире, где произошла трагедия.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Двери опечатаны полицией, причем на печати стоит сегодняшнее число – 27 апреля.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Соседи по этажу уже явно устали от внимания полиции и СМИ. На этом же этаже вчера была совершена кража – у женщины украли сумку.

Выпивали и скандалили

"Соседи очень любили алкоголь. Это была скандальная семья. Назвать их благополучными я не могу. Подростка, которого обвиняют в убийстве своей семьи, видел часто. Он небольшого роста. Здоровался в ответ при встрече. Но мы с этой семьей не общались. Даже не знаем, чем они жили, но постоянно слушали все их скандалы и крики. Они вели свой способ жизни. Сюда неоднократно вызывали полицию на регулярный шум и потасовки в их квартире", – рассказывает нам сосед по лестничной клетке.

Другие жители дома тоже говорят, что семья регулярно скандалила и устраивала ссоры, которые слышали соседи.

Говорил, что родители его достали

Жители дома говорят, что живут тут по 25 лет, а семья, в которой произошла трагедия, поселилась здесь лет пять назад.

"С их поселением в доме сразу стало заметно шумно. Я постоянно слышала скандалы из их квартиры, пьяные крики, разборки, ругань. Глава семейства во дворе привязывал к дереву свой мопед. Я конечно возмущалась, но ему ничего не говорила. Замечание сделал кто-то из соседей, и он начал привязывать мопед к столбу. Они постоянно пили и курили. А их мальчик небольшого роста, худенький. Как по мне он хороший ребенок, просто загнанный своими родителями. Я с ним говорила, советовала бросить курить, поскольку никотин убивает клетки роста. Он вроде бы послушался. Советовала ему заниматься спортом. Кажется, он даже поступил на учебу в техникум на какую-то рабочую специальность. Про родителей говорил, что они больные – постоянно пьют и его уже достали", – рассказывает Ольга, еще одна соседка.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Выбросили в окно кошку

Соседи говорят, что часто угощали конфетами самого маленького члена этой семьи.

"Я его всегда подкармливала конфетами, ему их явно не хватало. Родители постоянно выпивали. Даже однажды выбросили в окно кошку за то, что та погрызла вазон. Я еще ту кошку подобрала и пристроила в приют, поскольку люблю животных и подкармливаю. Старший сын был молчаливый и ходил как тень, с капюшоном на голове. Думаю, у него уже просто не выдержали нервы, тяжело очень жить в постоянном стрессе и напряжении. У них постоянно горел свет, и ругань слышали все из окна. Затем наступило затишье. Глава семейства хвастался, что он собирается развестись со своей супругой и детей заберет себе, мол, купил уже квартиру – родственники помогли. Был окрыленным, мол, дети теперь будут жить в хорошей атмосфере", – рассказывает еще одна соседка.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Подросток три дня прожил в квартире с трупами своих родных.

"Старший брат очень заботился о младшем. Завязывал ему шнурки, забирал с улицы и искал во дворе. Даже страшно подумать, что он после этого его убил. Наверное, чтобы тот потом не мучился по детдомам и не получил стресс от того, что совершил старший брат", – говорит соседка.

На учете не стоял

В полиции Киева подтверждают, что вызовы по этому адресу были и раньше.

"Да конфликты в этой семье были. Но сам парень не стоял на учете у ювенальных полицейских. Он учился в техникуме", – добавляют в полиции Киева.

Там уточняют, что убийство подросток совершил еще 22 апреля. Он поссорился с отцом и нанес ему несколько ударов ножом, затем убил мать и младшего брата, который в это время спал.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Парень прожил несколько дней в квартире со своими убитыми родственниками. Выходил на улицу и возвращался, а когда тревогу забила его бабушка, он вышел на улицу и прятался возле дома. Полицейские задержали парня. У него изъяли нож со следами крови.

Ранее мы писали, что 16-летний подросток, который зарезал ножом всю свою семью – постоянно конфликтовал с родителями.

Напомним, в Днепровском районе Киева недавно убили мужчину – ему нанесли удар в шею.