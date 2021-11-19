Немного погреемся. Синоптики обновили прогноз погоди в Киеве (карта)

Погода в Киеве на 20 ноября / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 20 ноября, в Киеве в ночь на субботу и утром пройдут дожди.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Дождь в городе будет только утром. Днем уже без осадков. Также завтра в столице будет сильный штормовой ветер.
Температура воздуха в Киеве поднимется до +10 градусов.
Погода в Украине на 20 ноября. Фото Наталии Диденко
Будет ли зимой снег?
Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода. Декабрь окажется достаточно теплым.
Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", — говорит синоптик Николай Кульбида.
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