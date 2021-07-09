"Голосеевскому стрелку" избирают меру пресечения – что говорят адвокаты

Появилось видео из зала суда, а также видео штурма квартиры рейдерами и полицией без судебных представителей

Слева - штурм квартиры "голосеевского стрелка", справа - его адвокат. Фото: коллаж "Сегодня"

Адвокаты против ареста "голосеевского стрелка" – мол, обвинение не аргументировало необходимость удержания Ивана Мартынюка под стражей. Как сообщает корреспондент "Сегодня", судьи сейчас находятся в совещательной комнате и в скором времени огласят решение.

Также появилось видео штурма квартиры рейдерами и полицией без судебных представителей, что свидетельствует о незаконном проникновении в квартиру.

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"Голосеевский стрелок" перед избранием ему меры пресечения заявил, что открыл стрельбу из-за того, что ему не предоставили решение суда и не дали дождаться адвокатов.

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Напомним, в Киеве полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и еще одного человека на Голосеевском проспекте, после чего закрылся в квартире.

Как оказалось, конфликт в ЖК "Парк Авеню" начался изначально между старым и новым владельцем квартиры.