Невероятно! В Киеве зимой заметили огромную белую цаплю (фото, видео)

В Киеве заметили красивую птицу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве заметили большую белую цаплю. Она разгуливала в парке Победы.

Об этом сообщила пользователь Facebook Ирина Александровна.

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Очевидица написала, что птицу она обнаружила в столичном парке Победа в Днепровском районе.

"Цапля большая. Невероятная птица", – подписала снимки и ролик девушка.

В Киеве заметили большую белую цаплю. Фото: Facebook/Ирина Александровна

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Что известно о птице?

Цапля большая – это водно-болотная птица, распространенная в теплых умеренных и тропических широтах как западного, так и восточного полушария.

В Украине большая цапля гнездится в основном в Дунайском биосферном заповеднике.

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Рацион большой белой цапли составляют лягушки, змеи, рыба, речные раки, мелкие грызуны, сверчки, кузнечики и другие различные насекомые.

Продолжительность жизни в диких условиях в среднем составляет приблизительно 15 лет, в неволе около 22 лет.

Зимой в Чернобыле можно увидеть огромных птиц

В Чернобыльской зоне до самой зимы любят жить большие белые цапли. Для заповедника это обычная птица. Об этом рассказывают в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

В заповеднике цапли гнездятся колониями в камышовых зарослях устья реки Припять. Такие места – труднодоступны. Колонии насчитывают от 7 до 20 пар.