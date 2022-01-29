Невероятно! В Киеве зимой заметили огромную белую цаплю (фото, видео)

В Киеве заметили красивую птицу. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве заметили большую белую цаплю. Она разгуливала в парке Победы.
Об этом сообщила пользователь Facebook Ирина Александровна.
Очевидица написала, что птицу она обнаружила в столичном парке Победа в Днепровском районе.
"Цапля большая. Невероятная птица", – подписала снимки и ролик девушка.
Что известно о птице?
Цапля большая – это водно-болотная птица, распространенная в теплых умеренных и тропических широтах как западного, так и восточного полушария.
В Украине большая цапля гнездится в основном в Дунайском биосферном заповеднике.
Рацион большой белой цапли составляют лягушки, змеи, рыба, речные раки, мелкие грызуны, сверчки, кузнечики и другие различные насекомые.
Продолжительность жизни в диких условиях в среднем составляет приблизительно 15 лет, в неволе около 22 лет.
Зимой в Чернобыле можно увидеть огромных птиц
В Чернобыльской зоне до самой зимы любят жить большие белые цапли. Для заповедника это обычная птица. Об этом рассказывают в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
В заповеднике цапли гнездятся колониями в камышовых зарослях устья реки Припять. Такие места – труднодоступны. Колонии насчитывают от 7 до 20 пар.
Весной самка откладывает до шести яиц. Птенцы появляются в начале мая. Питаются птицы мелкой рыбой, лягушками, мелкими грызунами и насекомыми.
После окончания гнездового сезона цапли скапливаются на водно-болотных территориях, где много пищи. Некоторые особи задерживаются в заповеднике до конца декабря. Особенно в те годы, когда водоемы частично покрыты льдом.
Когда же лед покрывает всю водную поверхность, птицы улетают на юг.