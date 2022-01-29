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Неймовірно! У Києві взимку помітили величезну білу чаплю (фото, відео)

Софія Ковнір
29 січня, 15:19
В Україні великий птах гніздиться здебільшого у Дунайському біосферному заповіднику

У Києві помітили гарного птаха. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві помітили велику білу чаплю. Вона розгулювала у парку Перемоги.

Про це повідомила користувач Facebook Ірина Олександрівна.

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Очевидиця написала, що птицю вона виявила у столичному парку Перемога у Дніпровському районі.

"Чапля велика. Неймовірний птах", – підписала знімки та ролик дівчина.

У Києві помітили велику білу чаплю. Фото: Facebook/Ірина Олександрівна

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Що відомо про птаха?

Цапля велика – це водно-болотний птах, поширений у теплих помірних та тропічних широтах як Західної, так і Східної півкулі.

В Україні велика чапля гніздиться здебільшого у Дунайському біосферному заповіднику.

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Раціон великої білої чаплі становлять жаби, змії, риба, річкові раки, дрібні гризуни, цвіркуни, коники та інші комахи.

Тривалість життя у диких умовах у середньому становить приблизно 15 років, у неволі – близько 22 років.

Взимку у Чорнобилі можна побачити величезних птахів

У Чорнобильській зоні до зими люблять жити великі білі чаплі. Для заповідника це звичайний птах. Про це розповідають у Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

У заповіднику чаплі гніздяться колоніями в очеретяних чагарниках гирла річки Прип'ять. Такі місця важкодоступні. Колонії налічують від 7 до 20 пар.

Весною самка відкладає до шести яєць. Пташенята з'являються на початку травня. Харчуються птахи дрібною рибою, жабами, дрібними гризунами та комахами.

Після закінчення гніздового сезону чаплі накопичуються на водно-болотних територіях, де багато їжі. Деякі особини затримуються у заповіднику до кінця грудня. Особливо в ті роки, коли водоймища частково покриті льодом.

Коли ж крига покриває всю водну поверхню, птахи відлітають на південь.

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