Невыполненные обещания: ТОП-4 самых проблемных мостов Киева

В Киеве проблемы с достройками нескольких мостов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Строительство мостов в Киеве уже традиционно сопровождается либо сорванными сроками, либо хищением, либо же другими скандалами. При этом, жителям города не просто интересно, а важно знать, когда же будут завершены работы на так называемых "мостах-долгостроях".

Сайт "Сегодня" собрал подборку самых проблематичных мостов в столице.

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Пешеходный мост-волна на Оболони

В этом году в Киеве так и не появился новый пешеходный мост в виде волны, который должен связать парк "Наталка" и остров Оболонский. Подготовительные работы по строительству необычного моста начались еще прошлой осенью. Переправу планировали сдать в эксплуатацию в этом году.

"На данный момент уже построены три опоры будущего моста. Сейчас рабочие заканчивают четвертую. Переправа будет держаться на четырех опорах и состоять из трех пролетов. Работы продолжаются", – рассказал сайту "Сегодня" архитектор Андрей Миргородский, автор проекта нового моста.

По словам Миргородского, необычный мост в виде волны планировали достроить в этом году, но планы изменились. Его стоимость предварительно оценивалась более чем в 150 миллионов гривен. Строят его за средства меценатов.

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Съезды с Дарницкого моста

Один съезд будет направлен в сторону моста Патона. Второй съезд с переправы будет в сторону Южного моста. А со стороны улицы Здолбуновской сделают заезд на Дарницкий мост.

Достроить все обещают до конца 2022 года. В начале октября "Укрзализныця" заявила про достройку моста-долгостроя. В середине октября там заметили строителей и технику.

А к концу месяца на месте уже проводились активные работы возле старых опор в зоне строительства съездов с моста. Сами опоры были построены еще в начале двухтысячных годов.

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Здесь построят два съезда с Дарницкого моста/ Фото "Сегодня"

Возле опор 25 октября работал экскаватор, который зачищал территорию от мусора и укреплял грунт вокруг них. Там насыпаны горы песка, которые разравнивал бульдозер. Сейчас часть территории находится в зоне строительства жилой многоэтажки.

"Дом еще строится. А съезд с Дарницкого моста будет проходить прямо под окнами этого здания. Люди должны были сами думать, когда платили такие бешенные деньги за квартиры. Им, наверное, говорили, что рядом будет сквер, а теперь точно будет автострада и летающие автомобили под окнами", – говорит сторож стройки.

Аварийный мост Патона

На мосту Патона киевляне уже длительное время наблюдают пластиковое дорожное ограждение, которым закрыли для проезда две крайние полосы. Водителей возмущает, что при этом на мосту нет рабочих. А по закрытых полосах ездят на велосипедах, скейтах и самокатах.

На мосту Патона установлены ограждения. Фото: Александр Марущак/Сегодня

Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ограждение тут выставили, чтобы спасти аварийный мост от разрушения. Пока на нем специально ограничили проезд по двум крайним полосам.

"Это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию моста, его металлические части. Они значительно пострадали от коррозии и изношенности за годы эксплуатации. По рекомендациям специалистов из института стальных конструкций имени В. Шимановского, проезд по двум крайним полосам закрыли специально, чтобы избежать дальнейшего разрушения", – сказали в "Киевавтодоре".

Кроме того, на мосту Патона ограничено движение грузового транспорта и троллейбусов.

Проект реставрации с приспособлением моста Патона еще не готов. На данный момент проводятся тендерные процедуры. Разработка проекта ранее оценивалась в более чем 21,5 миллиона гривен. Кстати, тендер уже проводили, но его признали недействительным. Сейчас он будет проведен заново.

Ожидается, что ремонтные работы начнутся в следующем году. На время ремонта моста его полностью перекрывать не будут. Лишь частично ограничивать движение транспорта.

Каким станет мост?

После ремонта мост Патона станет на одну полосу шире. Сейчас на нем 7 полос для движения транспорта, а будет 8, по 4 полосы в каждом направлении.

Сейчас на нем 7 полос для движения транспорта, а будет 8, по 4 полосы в каждом направлении. С переправы уберут реверсную полосу. Из-за нее тут часто случались ДТП со смертельным исходом. Вместо реверсной полосы тут установят мощный отбойник, который не позволит автомобилям выезжать на встречную полосу.

Из-за нее тут часто случались ДТП со смертельным исходом. Вместо реверсной полосы тут установят мощный отбойник, который не позволит автомобилям выезжать на встречную полосу. На мосту построят велодорожки, отремонтируют тротуары, опоры, перила моста и входные группы на левом и правом берегу.

Подольский мост

До конца этого года власти Киева планируют открыть движение автотранспорта по Подольскому мосту-долгострою. Однако по состоянию на первое полугодие 2021 года готовность моста составляла 65%.

Однако в начале октября в прокуратуре Киева заявили, что обнаружили хищение 150 млн гривен на строительстве Подольского моста – прокуратура сообщила о подозрении руководству КП, генподрядчику и подрядчикам.

По данным следствия, в апреле 2017 года между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева" и генподрядчиком заключен договор генподряда на выполнение работ по строительству моста.

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Во исполнение этого договора, в ноябре 2019 генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие дополнительные услуги.

В течение 2020 года, на основании выполненных работ из бюджета было перечислено 148 млн грн., но выполнение работ на вышеуказанную сумму не подтвердилось документально и фактически.