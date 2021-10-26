Строители начали работы по достройке съездов с Дарницкого моста (фото)

Рабочие спасают Днепровскую набережную от обрушения и готовятся к достройке съездов с моста, которые пройдут под окнами многоэтажки

В Киеве стартовали работы по достройке Дарницкого моста / Фото: Коллаж: Сегодня

На строительстве съездов с Дарницкого моста через Днепр активизировались работы. Строители работают на разных участках по Днепровской набережной и в начале улицы Причальной.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Активные работы ведутся возле старых опор в зоне строительства съездов с моста. Сами опоры были построены еще в начале двухтысячных годов.

Возле опор 24 октября активно работал экскаватор, который зачищал территорию от мусора и укреплял грунт вокруг них. Там насыпаны горы песка, которые разравнивал бульдозер.

Сейчас часть территории находится в зоне строительства жилой многоэтажки.

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"Дом еще строится. А съезд с Дарницкого моста будет проходить прямо под окнами этого здания. Люди должны были сами думать, когда платили такие бешенные деньги за квартиры. Им, наверное, говорили, что рядом будет сквер, а теперь точно буде автострада и летающие автомобили под окнами", – говорит сторож стройки.

Съезды с Дарницкого моста обещают достроить до конца 2022 года/ Фото "Сегодня"

Опоры возле строящегося жилого дома/ Фото "Сегодня"

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Автомобили с Дарницкого моста будут проезжать недалеко от окон жилого дома/ Фото "Сегодня"

Недостроенные опоры необходимо укреплять/ Фото "Сегодня"

Здесь построят два съезда с Дарницкого моста/ Фото "Сегодня"

Кладбище киосков уберут

Под сам Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост согнали много техники. Тут расставлены вагончики-бытовки строителей и складируется арматура для съездов с моста.

Возле Дарницкого моста складируют арматуру и свозят строительную технику/Фото "Сегодня"

Рабочие говорят, что сами собирают каркасы будущих съездов. Изготавливают их из привезенной арматуры. Также сюда свозят временные опоры для съездов с моста, готовятся к бурению.

Под конструкцией недостроенного съезда установили временные подпорки/ Фото "Сегодня"

Вдоль улицы Причальной находится кладбище киосков, которые демонтировали с улиц Киева. По словам строителей, там скопилось несколько сотен киосков, как раз в том месте, где будут построены съезды с моста.

"Киоски будут перевозить в другое место. Но это не наша головная боль – этим будут заниматься власти Киева. Когда кладбище киосков уберут, нам еще не говорили", – рассказал один из рабочих.

Рабочие также занимаются укреплением на Днепровской набережной, рядом с Днепром. Там находится небольшая часть съезда, которую построили раньше. Рабочие очищают конструкции от ржавчины. Недалеко разрыт огромный котлован и ведутся масштабные работы.

"Мы забиваем шпунт, чтобы обезопасить Днепровскую набережную от обвала. Наша задача – укрепить конструкцию и делать фундамент подпорной стенки. Рабочие уже вяжут арматуру для укрепления подпорной стены. Пока мы занимаемся достройкой старых опор. Они ведь много лет стояли недостроенными", – пояснил один из инженеров строительства.

Начались масштабные работы по укреплению Днепровской набережной/ Фото "Сегодня"

Строители уже вяжут арматуру для укрепления подпорной стены/ Фото "Сегодня"

Рабочие укрепляют Днепровскую набережную/ Фото "Сегодня"

Рядом с Днепровской набережной разрыт большой котлован/ Фото "Сегодня"

Как будет выглядеть новая развязка

Один съезд с Дарницкого моста будет направлен в сторону моста Патона. Второй съезд с переправы будет в сторону Южного моста. А со стороны улицы Здолбуновской сделают заезд на Дарницкий мост.

Как мы сообщали ранее, работы по достройке съездов с Дарницкого моста ведутся в рамках "Большого строительства". Достроить все обещают до конца 2022 года.

Завершить работы по достройке съездов с Дарницкого моста обещают к концу 2022 года/Фото "Сегодня"

Ремонт киевских мостов

Киевляне обсуждают в соцсетях состояние перил моста Патона, которые покрылись ржавчиной и уже в некоторых местах отваливаются от основной части переправы. В коммунальной корпорации "Киевавтодор" не отрицают, что мост находиться в проблемном состоянии, там отмечают, что специалисты регулярно следят за конструкциями моста Патона.

Мост нуждается в ремонте и об этом заявлялось неоднократно. Это будет реставрация, поскольку сооружения имеет охранный статус и считается памятником архитектуры.

Сейчас идет ремонт на Южном мосту. Ремонтные работы стартуют на эстакаде переправы в районе Выдубичей, где продолжается ремонт опор с заменой деформационных швов. Как рассказали сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор", работы начались в начале августа и до сих пор продолжались под проезжей частью.

До конца этого года власти Киева планируют открыть движение автотранспорта по Подольскому мосту-долгострою. Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева". По состоянию на первое полугодие 2021 года готовность по объекту "Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве" составляет 65%.

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