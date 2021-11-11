Ни больницы, ни жилья. В Киеве приехавшая из Польши украинка попала в тупик из-за COVID-19

Женщина вернулась в Украину, но у нее выявили COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

Киевлянка Леся Литвинова утверждает, что в МОЗ не продумали механизма самоизоляции до конца. По ее словам, COVID-больнымне всегда есть где остаться на период самоизоляции.

Об этом пишет Леся Литвинова на Facebook-странице.

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Подробности

Некая женщина возвращалась из Польши в Донецкую область через Киев. По прилету в аэропорту она сделала тест, а он положительный, пишет киевлянка.

"Ехать домой женщина не может, гостиницу снять не может. Обсервационного центра в природе нет. В больницу при полном здравии ложиться тоже глупо. Да и не возьмет никто. Самоизолироваться надо в Киеве, а в Киеве никого нет. Теоретически можно только снять квартиру, скрыв от арендодателля ковидный статус, пересидеть свои две недели. Но тут порядочность не позволяе", – пишет Леся Литвинова.

Что отвечают в МОЗ

Ни одна горячая линия ответа на вопрос "Что делать?" дать не может, утверждает киевлянка.

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"На такие случаи не продуман ни один механизм", – пишет Леся Литвинова.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировали 24 747 новых больных COVID-19. Среди них детей – 1550, медработников – 529.

За прошедшие сутки госпитализировали 4778 человек, кроме этого, зафиксировали 652 летальных случая. Выздоровели 18 896 человек.

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