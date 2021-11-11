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В киевском крематории очереди из-за умерших от COVID-19? Мы проверили слухи (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
11 ноября, 09:01
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Родственники со слезами хоронят тех, кто переболел коронавирусом, в закрытых гробах

В Киеве с 1 ноября ввели жесткий карантин. Каждый день в городе фиксируют тысячи новых случаев. Ходят слухи, что в столичных крематориях стоят очереди. Сайт "Сегодня" решил проверить, так ли это.

Сотрудник крематория объяснил, что к ним привозят тела умерших целый день, но это не означает, что все они умерли от коронавируса.

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"Статистику я вам не назову. Но пойдите к крематорию и сами поймете, кто умер от коронавируса, а кто по другой причине. Видите, там уже начал шуметь мотор, скоро дым пойдет", поясняет мужчина и показывает на склон, черный от копоти, над которым поднимался небольшой дымок.

Обычно коронавирусных больных хоронят в закрытом гробу. Представители ритуальных фирм стараются много не говорить о своей работе.

"Я бы не сказал, что мы загружены работой. Обычные будни. За день несколько похорон", сообщил нам мужчина, который занимался организацией церемонии прощания.

Возле крематория собрались люди
Возле крематория собрались люди / Фото: Сегодня

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Статистика коронавируса в Киеве

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1550, медработников – 529.

За прошлые сутки госпитализировали 4778 человек, кроме этого, зафиксировали 652 летальных случая.

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